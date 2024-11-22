Порушив мовчання: майбутній король Норвегії висловився про арешт його пасинка, якого звинувачують у насильстві

Сина кронпринцеси звинувачують у зґвалтуванні. Повідомляється, що Маріус здійснив насильство над дівчиною, яка була в той момент непритомною. Що то за дівчина — невідомо. За даними правоохоронних органів, у момент затримання у крові Хойбі було виявлено сліди наркотиків.

Кронпринц Гокон розповів про арешт свого пасинка в інтерв'ю NRK під час своєї робочої поїздки на Ямайку, охарактеризувавши ситуацію як "серйозне звинувачення".

Маріус Хойбі / Фото: Getty Images

"Маріусу пред'явлено серйозне звинувачення. Сьогодні, звичайно, ми думаємо про всіх постраждалих. Поліції також має бути дозволено виконувати свою роботу, і судовим органам має бути дозволено виконувати свою роботу. Я впевнений, що вони зроблять це добре. Також вірно, що це стосується всіх нас, хто перебуває навколо. Можливо, мені буде дозволено додати, що я хотів би сьогодні бути вдома з Метте. Я сумую за нею", — сказав спадкоємець норвезького престолу. "Ми як сім'я і як батьки, звичайно, дуже стурбовані тим, що Маріусу потрібна допомога", — додав кронпринц Гокон.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що старшій дочці кронпари принцесі Інгрід Олександрі приписують роман з перспективним спортсменом.

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