Порушив мовчання: майбутній король Норвегії висловився про арешт його пасинка, якого звинувачують у насильстві

Майбутній король Норвегії кронпринц Гокон прокоментував арешт його пасинка Маріуса Хойбі – позашлюбного сина кронпринцеси Метте-Маріт.
Сина кронпринцеси звинувачують у зґвалтуванні. Повідомляється, що Маріус здійснив насильство над дівчиною, яка була в той момент непритомною. Що то за дівчина — невідомо. За даними правоохоронних органів, у момент затримання у крові Хойбі було виявлено сліди наркотиків.
Кронпринц Гокон розповів про арешт свого пасинка в інтерв'ю NRK під час своєї робочої поїздки на Ямайку, охарактеризувавши ситуацію як "серйозне звинувачення".
"Маріусу пред'явлено серйозне звинувачення. Сьогодні, звичайно, ми думаємо про всіх постраждалих. Поліції також має бути дозволено виконувати свою роботу, і судовим органам має бути дозволено виконувати свою роботу. Я впевнений, що вони зроблять це добре. Також вірно, що це стосується всіх нас, хто перебуває навколо. Можливо, мені буде дозволено додати, що я хотів би сьогодні бути вдома з Метте. Я сумую за нею", — сказав спадкоємець норвезького престолу. "Ми як сім'я і як батьки, звичайно, дуже стурбовані тим, що Маріусу потрібна допомога", — додав кронпринц Гокон.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що старшій дочці кронпари принцесі Інгрід Олександрі приписують роман з перспективним спортсменом.
Читайте також:
- Сина кронпринцеси Метте-Маріт – Маріуса Хойбі – виселили з королівського палацу
- Кронпринцеса Метте-Маріт не виконуватиме королівських обов'язків: норвезький палац зробив заяву
- Палац кронпринца Гокона та його дружини Метте-Маріт пограбували на вечірці сина принцеси — Маріуса Хойбі