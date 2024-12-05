Порушив мовчання: принц Гаррі публічно прокоментував своє розлучення з Меган

Герцог Сассекський вчора в Нью-Йорку відвідав саміт New York Times DealBook 2024, поки його дружина Меган Маркл сяяла на церемонії Paley Honors 2024 у Беверлі-Гіллз.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Під час бесіди з журналістами на заході New York Times принц Гаррі не став ухилятися від питань, що стосуються його шлюбу з Меган, і заявив, що ці припущення про їхнє розлучення насправді є звичайними чутками.

"Схоже, ми купували будинок або переїжджали 10 або 12 разів. І розлучалися також 10 або 12 разів. То що це означає? У мене був життєвий досвід із самого дитинства, я бачив історії, написані про мене, які не зовсім ґрунтуються на реальності. Я бачив історії про членів моєї родини, друзів, незнайомців, найрізноманітніших людей. І я думаю, коли ти ростеш у такому середовищі, ти справді сумніваєшся у достовірності інформації, а також у тому, що думають про це інші люди, і наскільки небезпечним це може стати з часом. Люди, яких мені найбільше шкода, це тролі. Їхні надії тільки будуються і будуються, і це схоже на "Так, так, так, так, так", а потім цього не відбувається. Тому мені їх шкода. Щиро кажучи, шкода", - сказав принц Гарр пише The Mirror.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Гаррі та Меган купили будинок у Португалії. Передбачалося, що віллу придбали, щоб проводити там час у відпустці, а також бути ближчим до Великої Британії, коли принцові Гаррі потрібно буде їздити туди у робочих питаннях.

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