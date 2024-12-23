Порушив традицію: король Чарльз обрав незвичайне місце для запису свого різдвяного звернення

Цього Різдва король Чарльз змінив традицію і записав свою традиційну святкову промову з колишньої лікарняної каплиці, а не з королівської резиденції.

23 грудня з'ясувалося, що 76-річний король записав промову в каплиці Fitzrovia – колишній каплиці лікарні Міддлсекс у Лондоні. Цього року промова короля буде присвячена національним, міжнародним та особистим проблемам і тому, як їх можна подолати за допомогою взаємної підтримки суспільства.

Майбутня різдвяна трансляція монарха стане першим випадком за 18 років, коли її запис відбувся не в королівському маєтку.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Дідусь короля Чарльза, король Георг VI, заклав перший камінь у фундамент, коли лікарня була перебудована 1928 року, і хоча медичний центр був закритий 2005 року, каплиця залишається відкритою для публіки.

Як пише People з посиланням на The Telegraph, король Чарльз сподівається модернізувати різдвяну трансляцію, висловлюючи давнє бажання "звертатися до спільнот, а не залучати їх до себе".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Нагадаємо, покійна королева Єлизавета зазвичай знімала свої різдвяні звернення у Віндзорському замку, Букінгемському палаці або Сандрінгемі, де королівська родина святкувала Різдво багато років. 2022 року Чарльз наслідував традиції матері, записавши своє перше звернення як король у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, а 2023 року зробив це в Букінгемському палаці.

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