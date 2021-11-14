Посіла місце Єлизавети II: герцогиня Кембриджська на пам'ятній службі біля Кенотафа

Сьогодні під час недільної служби пам'яті – Remembrance Sunday service – особливо вирізнялася герцогиня Кембриджська.
Кейт була зафзнімкована на балконі разом із герцогинею Корнуольською Каміллою та графинею Вессекською Софі. І багато хто звернув увагу, що саме Кетрін стояла на місці, де зазвичай стоїть королева Єлизавета II, яка не змогла бути присутньою на службі через болі, що виникли в спині.
Герцогиня Кембриджська, як і всі жінки на заході, мала чудовий вигляд. Вона була в чорному жакеті від Alexander McQueen у стилі мілітарі з білим коміром, зшитим спеціально для неї, капелюсі від Lock and Company з широкими полями, також на грудях у неї була пришпилена брошка з кришталевою квіткою від Королівського британського легіону.
У вухах Кейт були ті самі сережки з перлинами, які раніше належали принцесі Діані, які герцогиня одягала днем раніше на Фестиваль пам'яті в Королівському Альберт-холі.
Щороку в День пам'яті полеглих один із старших членів королівської родини посідає своє місце на плаці кінної гвардії та приймає парад. Цього року така честь випала принцові Вільяму, герцогу Кембриджському. Чоловік Кетрін виконував це відповідальне завдання вдруге в житті.
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