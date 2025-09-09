Поспілкувалася з фанатами: принцеса Кейт розкрила несподіваний факт про її сина принца Джорджа

Принцеса Кейт та принц Джордж / © Associated Press

Майбутній король, безумовно, йде шляхом своїх батьків, якщо говорити про зріст, і, судячи з усього, він навіть носить той самий розмір взуття, що і його мама.

Під час нещодавнього візиту до Музею природної історії в Лондоні, Кейт розповіла одній із відвідувачок, яка запитала про її дітей: «Знаю, вони вже великі», — усміхнулася вона та підняла руку, вказуючи на зріст. «Джордж вже мого зросту!», — додала вона, а відео було опубліковано в Tik Tok.

2023 року видання Hello! повідомило, що принцеса Кейт купує взуття 38,5 та 39 розмірів залежно від бренду. Такий самий розмір носить і її син Джордж. Шанувальники жартують, що хлопець може сміливо брати кросівки з гардеробу мами.

«Ми розбили табір біля лікарні, коли народилися всі троє ваших дітей», — сказала одна жінка принцесі, яка вигукнула: «Правда? Боже мій, таке відчуття, ніби то було тільки вчора».

Принцеса Кейт у Лондоні / © Getty Images

А інша людина додала: «І ви нам ще й сніданок надіслали», потім Кейт відповіла: «Добре, ви його отримали. Це менше, що я могла зробити», після чого її попросили пройти до музею.

Візит Вільяма та Кейт став їхнім першим публічним виступом за сім тижнів, ознаменувавши повернення до виконання своїх обов’язків після літніх канікул.