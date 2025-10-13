Софія Ткачук, інфанта Софія та принцеса Леонор

Софію Ткачук запросили на офіційний прийом короля Філіпа VI та королеви Летиції на прийом, який відбувся після військового параду на честь святкування Національного дня.

Софія поділилася своїми враженнями після заходу:

Софія Ткачук

«У нас два тижні до фіналу „Міс Всесвіт“. Я живу на валізах, щодня репетиції та наради з командою. І все це відбувається у трьох різних країнах. Я прилітаю на два дні до Мадрида і отримую запрошення на королівський прийом.

Вся королівська родина — король Філіп VI, королева Летиція, їхні дочки, принцеса Астурійська Леонор та інфанта Софія — зустрічали гостей у холі палацу. За етикетом саме вони першими мають подати руку для привітання. Чесно кажучи, я не очікувала зустріти всю сім’ю просто біля входу до палацу, який, до речі, давно мріяла відвідати. Він неймовірний, як і весь Мадрид. Так, у палаці проходять головні урочисті події королівства, але у решту днів він відкритий для відвідування. Палац зовсім не музей, він живий, і це дуже відчувається», — каже дівчина.

Софія Ткачук

Софія каже, що королеву Летицію вона більше не бачила того вечора, але король Філіп VI та його доньки — принцеса Леонор та інфанта Софія — відвідали кожну залу.

«Кожен міг підійти та поспілкуватися. Мене вразило, що король, здавалося, знає майже кожного гостя — звертався на ім’я, запитував про справи, згадував особисті історії, немов родич чи друг. Не уявляю, як можна так пам’ятати людей. Це справило на мене сильне враження», — сказала Софія.

Софія Ткачук, інфанта Софія та принцеса Леонор

Софії Ткачук вдалося особисто поспілкуватися із королем Філіпом VI. Це стало можливим завдяки сестрі королеви Летиції — Тельмі Ортіс, вона також була там присутня і представила українку монарху.

Король Філіп VI і Софія Ткачук

«Звичайно, я хвилювалася. Але сказала королю все, що планувала. Подякувала Його Величності за підтримку України. Розповіла, що Іспанія для мене другий дім, адже з чотирьох років я із сім’єю живу між двома країнами. Також згадала про свою співпрацю із фондом Voices of Children, який надає психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні. І саме ця тема — про дітей — його, здається, найбільше зворушила», — підсумувала модель.