Постраждала п'ята точка: з Путіним у його резиденції стався незграбний конфуз

Давно не чути новин про стан здоров'я російського президента Путіна. А міцним здоров'ям диктатор, як відомо, давно похизуватися не може.

Вже ні для кого не секрет, що у Путіна онкологія органів шлунково-кишкового тракту. І хоча офіційно Москва цей діагноз "фюрера" ніколи не визнає, різні експерти досить детально розповідають про це.

Телеграм-канал Generall SVR поділився подробицями драматичної історії, яка сталася з Путіним днями. Після проведення кількох зустрічей, на яких "фюреру" розповіли про погані справи на фронті, а також проблеми в економіці країни. Але справді драматичні події для Путіна відбулися вже ввечері в його резиденції.

"Спускаючись сходами Путін оступившись впав на п'яту точку, після чого завалившись на бік сповз на пару сходинок нижче. Інцидент стався на очах у співробітників особистої охорони президента, які швидко зреагувавши поспішили до Путіна на допомогу. Три співробітники охорони допомогли президенту дістатися найближчого дивана і викликали медиків, які чергують у резиденції. Медики прибули протягом декількох хвилин, але одразу оглянути президента не змогли. Путін страждає на онкологію органів шлунково-кишкового тракту, внаслідок чого і так зазнає серйозних проблем із травленням, а в результаті падіння, як виявилося основний удар прийшовся в зону куприка, що ймовірно завдав різкого болю, спровокувавши мимовільну дефекацію.

Якщо раніше Путін носив спеціальну непромокальну білизну з поглинаючим ефектом, то останнім часом він нехтує цими запобіжними заходами, як виявилося даремно. Перед оглядом медики супроводили президента до ванної кімнати і допомогли привести себе до ладу, а заразом і провели первинний огляд. Після повного огляду та обстеження було діагностовано забій куприка та м'яких тканин. Нічого критичного, самопочуття президента ближче до ночі було стабільним, він може самостійно пересуватися, скарги на біль у зоні куприка в положенні сидячи єдине, що непокоїть Путіна. На ніч він прийняв знеболювальне", — пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Кажуть, після цього інциденту навіть планується провести ціле розслідування та розібратися, як же так сталося, що президент упав. Адже він носить спеціальне взуття з антиковзним покриттям навіть удома. Але як бачите, це йому не допомогло. Стрес, штука серйозна і може призводити до непередбачуваних наслідків. Навіть до пригод на п'яту точку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін готується до тривалої ізоляції у своєму бункері, де планує провести усю зиму. Тому що проблеми зі здоров'ям не дозволяють йому повноцінно працювати, і він вирішив на зиму "залягти на дно".

Читайте також: