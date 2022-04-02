Постраждала після обстрілу пологового будинку у Маріуполі розповіла, що трапилося насправді

Після цинічного обстрілу пологового будинку в Маріуполі російські ЗМІ намагалися видати цю історію за фейк, але одна із постраждалих дівчат розповіла, що там сталося насправді.

Російські окупаційні війська 9 березня відкрили вогонь з артилерії по Маріуполю і обстрілами зруйнували пологовий будинок, в якому на той момент перебувало багато вагітних, породіль та персоналу. Після нападу світ облетіло фото дівчини з обстріляного міста — бьюті-блогера на ім'я Маріанна Вишемирська, яка на той момент була на останніх рядках вагітності. Знімок зробив фотограф Євген Малолєтка для Associated Press.

Маріанна Вишемирська / Associated Press

Фотографія вагітної дівчини з пораненнями на обличчі, в піжамі та з речами, яка виходить зі зруйнованої будівлі, шокували, проте російські пропагандистські ЗМІ одностайно заявляли, що ці кадри є постановкою за участю моделі. Через майже місяць після події Маріанна вийшла у Instagram Stories, де розповіла, що це була не постановка.

"Не плутайте перший пологовий будинок. Який перинатальний центр і розташований на околиці Маріуполя — його наприкінці лютого зайняли військові. Тобто, вони попросили всіх породіль, щоб ті вирушали додому, решту перевели до третього пологового, в якому я перебувала від 6-го березня до 9 березня включно. Тобто він функціонував і в ньому перебував персонал, вагітні та породіллі. Вже 9 березня сталося те, що сталося, як це відбулося незрозуміло", - сказала дівчина, зазначивши, що сама на той момент нічого не чула.

Маріанна Вишемирська / Associated Press

"Вагітні та породіллі у нас перебували на перших-других поверхах, а ті, кому було особливо страшно – у підвалі. Потім нас після події евакуювали у підвал і звідти буквально вже через п'ять хвилин почали евакуювати на виїзд. Спершу евакуювали поранених, потім породіль з дітьми, слідом вагітних і в останню чергу мирних жителів — у нас з навколишніх будинків люди приходили і сиділи в підвалі. Я евакуювалася одна з останніх, тому що в мене поранень жодних особливих не було, тільки невелике розсічення вгорі, тому я пропустила перед собою решту дівчат, хто панікував сильно", — додала постраждала.

Маріанна Вишемирська / Associated Press

Також Вишемирська додала, що згоди на фото не давала, тим паче, на його публікацію. А коли її знімали, попросила репортера цього не робити, та її проігнорували.

"Я вийшла на вулицю і просила поліцію, щоб вони піднялися зі мною на другий поверх до моєї палати, щоб забрати речі. У мене там залишилися документи, дитячі речі і це було необхідно забрати з собою, бо більше цього ніде не візьмеш, народиться дитина і у що я її одягатиму і чим я буду за нею доглядати. І тому я, напевно, ще хвилин 30 провела під пологовим будинком, власне там мене і фотографували. Коли я побачила, що репортер робить фото я його попросила, щоб він цього не робив, тому що мені це не потрібно, і я цього не хочу", — сказала Маріанна у відео, додавши, що згоди на фото та тим більше на публікацію не давала.

Проте знімок із дівчиною облетів уже весь світ і побував на перших шпальтах багатьох газет. Прокоментувала ситуацію вона лише зараз, оскільки від 2 березня у місті не було електрики, води та світла. Також не було зв'язку.

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