Постраждалі від "русофобії": як санкції позначаються на дітях російських чиновників та олігархів

Росіян масово виключають зі змагань, конкурсів, з ними припиняють співпрацювати, запрошувати на конференції, приймати у пристойних закладах та обслуговувати у ресторанах.

Від санкцій та кенсилінгу страждають не лише прості росіяни, а й діти високопосадовців та олігархів.

Ліза Пєскова

Дочка Пєскова Єлизавета

Однією з перших відчула силу санкцій дочка "головного пропагандиста Російської Федерації" Дмитра Пєскова — Ліза. Незабаром після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України Єлизавета втратила можливість потрапити до Європи та Америки, що її, безумовно, страшенно засмутило.

В інтерв'ю виданню Business Insider 20 березня Єлизавета сказала, що не має жодного стосунку до "військової спецоперації в Україні".

"Для мене це абсолютно несправедливо і необґрунтовано. Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції проти людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. Я засмучена, бо хочу подорожувати, і я люблю різні культури", — заявила Пєскова, яка вважає себе "громадянкою світу".

Лариса та Катерина Фрідмани

Постраждали від санкцій та дочки мільярдера Михайла Фрідмана. Нещодавно Канада запровадила санкції проти 22 росіян, серед яких були і дочки Фрідмана – Лариса та Катерина. Раніше влада Франції заарештувала віллу Copab у Сен-Тропі на Блакитному Березі Франції, пише Nice-Matin, яка, ймовірно, належить сім'ї Михайла Фрідмана — дружині та донькам. Площа вілли – 580 кв. м, вона здавалася в оренду за 4500 євро на добу.

Нерухомість наприкінці 1990-х років придбала компанія Akinita, згодом перейменована на SNC COPAB. За даними видання Nice-Matin, до 2015 року ця компанія належала колишній дружині бізнесмена Ользі Айзіман, а потім 99% її акцій перейшли до доньок Фрідмана – Лори та Каті.

Андрій Гур'єв

Andrey Guryev / Фото: Associated Press

Заборона на в'їзд до країну, позбавлення права на проживання та арешт майна – не єдиний інструмент тиску на російських багатіїв, чиновників та їхніх дітей. Син мільярдера Андрія Гур'єва — Андрій Гур'єв-молодший — змушений був подати у відставку з посади керівника компанії "Фосагро", яку обіймав майже 10 років, після того, як його батько потрапив до списку санкцій.

Катерина Тихонова (дочка Путіна)

Іноді, коли уряд зволікає чи не діє, за справу беруться активісти. Так, у Біарріці місцевий активіст П'єр Афнер проникнув на віллу дочки Путіна Катерини Тихонової "Альтамира", змінив замки та заявив, що вілла готова прийняти біженців від режиму Путіна, насамперед українських біженців. Всього на віллі вісім спальних місць та три ванні кімнати.

Василь Потанін

Схожа історія за участю активістів сталася з 23-річним сином президента "Норільського нікелю" Володимира Потаніна, який мешкає в респектабельному районі Піттсбурга. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України йому довелося звернутися до поліції із заявою про загрози та переслідування.

За словами Потаніна, сусіди нападали на нього кілька разів. Вони не тільки зіпсували його таблички на ділянці (молодший Потанін є шанувальником республіканської партії не дуже популярною в Піттсбурзі), а й підкинули на газон мішечок із рисом із прив'язаним до нього листом. У ньому його назвали союзником президента Путіна і у грубій формі рекомендували виїхати до Росії.

Провівши попереднє розслідування, поліція встановила особи людей, які переслідували хлопця. Це була пара місцевих жителів – Роб Пфаффман, 66 років, та його дружина Ліза Марі Хаабестад, 64 років.

Микита Мазепін

Микита Мазепін / Фото: Getty Images

Але найпоказовіша історія сталася з Микитою Мазепіним, сином співвласника "Уралхіму" та "Уралкалію" Дмитра Мазепіна. Юнака буквально висадили з боліда — він втратив місце в гоночній команді "Формули-1" Haas і потрапив до списку санкцій ЄС.

До того ж включення із команди відбувалося у досить принизливій формі. Про розірвання контракту гонщик дізнався за кілька хвилин до того, як про це було оголошено офіційно. "Мене підтримала частина колег у "Формулі-1", але для команди Haas я дійсно став персоною нон ґрата всього за одну ніч. Ми були однією командою, разом брали участь у змаганнях по всьому світу, але в один момент ніхто більше не захотів мати з мною нічого спільного, включаючи директора команди", — розповідає Мазепін Forbes.

Варто визнати, що навіть якщо не брати до уваги санкції, успіхи сина російського олігарха у "Формулі-1" були досить скромними. За свій єдиний сезон 23-річний гонщик у загальному заліку посів останнє, 21-ше місце і не набрав жодного очка. Найкращим його результатом було 14 місце за підсумками гран-прі Азербайджану.

Згодом стало відомо, що Микита Мазепін так хотів залишитися в команді, що підписав угоду, яка зобов'язує її засудити дії російської влади та повністю відмовитися від будь-якої демонстрації своєї національної приналежності.

"Я поділяю солідарність FIA з народом України, українською федерацією і всіма, хто страждає внаслідок конфлікту, що триває... Я не висловлюватиму підтримку (пряму чи непряму) російським чи білоруським діям щодо України....Я визнаю, що FIA може ухвалити подальші рішення щодо моєї участі у змаганнях, включаючи право відмовити мені в участі. Я виконаю всі такі рішення".

Не допомогло Мазепіну не лише підписання цієї угоди, але й те, що "Уралкалій", що належить його татові, був спонсором команди, з якої його вигнали. Одночасно з розірванням контракту з Микитою Haas в односторонньому порядку розірвала і спонсорську угоду з "Уралкалієм", проте, як обурено стверджує пілот, "вони не повернули авансовані на цілий сезон спонсорські гроші".

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