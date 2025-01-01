Потішили публіку: Кейт та Вільям Уельські поділилися особливими світлинами

Принцеса Кейт та принц Вільям діляться улюбленими фотографіями 2024 року в особистому пості у Instagram. Цей рік був важким для принца Вільяма, принцеси Кейт та їхньої родини після того, як у принцеси Уельської діагностували рак після операції на черевній порожнині в березні 2024 року.

У пості з 18 слайдів у Instagram принц Вільям та принцеса Кейт розповіли про найважливіші для них моменти, підписавши гігантську карусель: "2024. З Новим роком! Бажаємо вам усім чудового 2025 року".

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Хоча принцеса Кейт провела більшу частину 2024 року на самоті, проходячи лікування, вона побувала на кількох важливих королівських заходах, як, наприклад, парад до дня народження короля Чарльза III, служба пам'яті та різдвяний концерт, організований принцесою у Вестмінстерському абатстві.

Пропонуємо згадати, яким був минулий 2024 для сім'ї Уельських.

Зараз, нагадаємо, Кейт, Вільям і троє їхніх дітей перебувають у Норфолку, у своєму маєтку Анмер-гол із сім'єю Міддлтонів.

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