Потішив дружину: стало відомо, який подарунок принц Вільям зробив Кейт на Різдво

Вчора принцеса Уельська з чоловіком принцом Вільямом та трьома дітьми відвідала Сандрінгем. Королівська сім'я вирушила на різдвяну службу до церкви святої Марії Магдалини.

Сім'я вперше дебютувала у повному складі у Норфолку. Публіка могла насолодитися їхньою королівською прогулянкою, а Кейт та Вільям поспілкувалися з шанувальниками.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Також на цю прогулянку принцеса одягла нову прикрасу. Це сережки, які їй на Різдво подарував принц Вільям. Раніше передбачалося, що це прикраса принцеси Діани, але тепер відомо, що це сережки бренду Sezane, який Кейт дуже любить.

Видання The Sun повідомило, що сережки High Street, які миттєво розкупили онлайн, виготовлені з переробленої латуні. Кожна сережка складається з чотирьох ниток блакитного дорогоцінного каміння, що звисає з єдиної заклепки з ефектом золота в стилі стародавньої монети. Принцеса Уельська володіє п'ятьма парами сережок від Sezane.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Королівські шанувальники у твітері захоплюються подарунком принца Уельського та писали, що це дуже милий жест, купити подарунок для дружини в її улюбленому магазині.

"Це чудові сережки, вони їй обов'язково сподобаються". Хотіла б я, щоб мій чоловік був таким само дбайливим, як Вільям!", — написала одна з шанувальниць.

Кейт була в пошитому на замовлення болотяного кольору пальті від Alexander McQueen і взута у високі замшеві чоботи на стійких підборах від Gianvito Rossi. Також вона у капелюсі від Philip Treacy.

Принцеса Уельська із сином Луї / Фото: Associated Press

До речі, на Різдво 2011 року принц Вільям також подарував дружині сережки. Це було перше Різдво Кетрін у королівській родині. Сережки із зеленими аметистами оточені діамантами та прикрашені 18-каратним жовтим золотом, і Кейт дебютувала з ними, коли була присутня на церковній службі.

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