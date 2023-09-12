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Потиснув руки і поспілкувався: принц Гаррі підтримав українських захисників на "Іграх нескорених"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Потиснув руки і поспілкувався: принц Гаррі підтримав українських захисників на "Іграх нескорених"

Принц Гаррі на "Іграх нескорених" із членами української команди / Фото: Getty Images

Герцог Сассекський поспілкувався з українськими ветеранами і військовослужбовцями, які зазнали поранень або травм.

Принц Гаррі відвідав третій день змагань "Ігри нескорених 2023" (Invictus Games) у Дюссельдорфі, засновником яких він є.

Герцог Сассекський підійшов до членів команди України, яким потиснув руки, поспілкувався та із задоволенням зробив світлини.

Принц Гаррі на
Принц Гаррі на "Іграх нескорених" із членами української команди / Фото: Getty Images
Принц Гаррі на
Принц Гаррі на "Іграх нескорених" із членами української команди / Фото: Getty Images
Принц Гаррі на
Принц Гаррі на "Іграх нескорених" / Фото: Getty Images

Крім того, проходивши повз українську трибуну, принц Гаррі підійшов до одного з уболівальників в інвалідному візку. Герцог потиснув йому руку і став поряд із ним на одне коліно. Вони поспілкувалися і пофотографувалися. Відео цього моменту опублікували на сторінці медіа "ҐРУНТ" в Instagram.

Таким чином принц Гаррі висловив свою підтримку українським спортсменам і вболівальникам на змаганнях. Це дуже зворушило шанувальників.

Нагадаємо, цьогоріч "Ігри Нескорених" проводяться вшосте. 2014 року вони відбулися в Лондоні, 2016-го – в Орландо, 2017-го – в Торонто, 2018-го – в Сіднеї, а 2022 року – в Гаазі.

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Дата публікації
Перегляди
316
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