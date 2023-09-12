Потиснув руки і поспілкувався: принц Гаррі підтримав українських захисників на "Іграх нескорених"

Герцог Сассекський поспілкувався з українськими ветеранами і військовослужбовцями, які зазнали поранень або травм.

Принц Гаррі відвідав третій день змагань "Ігри нескорених 2023" (Invictus Games) у Дюссельдорфі, засновником яких він є.

Герцог Сассекський підійшов до членів команди України, яким потиснув руки, поспілкувався та із задоволенням зробив світлини.

Принц Гаррі на "Іграх нескорених" із членами української команди / Фото: Getty Images

Принц Гаррі на "Іграх нескорених" із членами української команди / Фото: Getty Images

Принц Гаррі на "Іграх нескорених" / Фото: Getty Images

Крім того, проходивши повз українську трибуну, принц Гаррі підійшов до одного з уболівальників в інвалідному візку. Герцог потиснув йому руку і став поряд із ним на одне коліно. Вони поспілкувалися і пофотографувалися. Відео цього моменту опублікували на сторінці медіа "ҐРУНТ" в Instagram.

Таким чином принц Гаррі висловив свою підтримку українським спортсменам і вболівальникам на змаганнях. Це дуже зворушило шанувальників.

Нагадаємо, цьогоріч "Ігри Нескорених" проводяться вшосте. 2014 року вони відбулися в Лондоні, 2016-го – в Орландо, 2017-го – в Торонто, 2018-го – в Сіднеї, а 2022 року – в Гаазі.

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