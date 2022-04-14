Потрапила під санкції слідом за чоловіком: що відомо про дружину Сергія Лаврова — Марію

Під санкції Великої Британії проти РФ потрапила дружина Міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова — Марія Лаврова. Хто вона, і що про неї відомо?

Марія Олександрівна Лаврова, за освітою філологиня, викладачка російської мови та літератури. Але за фахом ніколи не працювала.

Особисте життя глави російського МЗС так само, як і особисте життя "фюрера" Путіна тримається під сімома замками. Але дещо про дружину Сергія Лаврова і про їхнє сімейне життя відомо.

Сергій Лавров / Associated Press

Сергій та Марія познайомилися у студентські роки. Він навчався на третьому курсі Московського державного інституту міжнародних відносин, а вона у педагогічному. Високий, дотепний, та ще й вірші писав, кажуть таким, Сергій Лавров був у юності. Марія закохалася з першого погляду. Весілля зіграли ще студентами. 1972 року, коли майбутній міністр тільки-но закінчив інститут у Лаврова відбулося перше відрядження на Шрі-Ланку. Як і слід відданій дружині, Марія вирушила слідом за чоловіком.

1981 року Сергій Лавров отримав призначення на посаду першого секретаря постійного представника СРСР при штаб-квартирі ООН і дружина знову вирушила за ним, тільки тепер уже до Нью-Йорка. А 1982 року у подружжя в Нью-Йорку народилася єдина дочка Катерина. І мати весь час віддавала їй, ростила, виховувала, прищеплювала любов до російської мови та літератури, щоб чадо знала, звідки вона родом і не думала навіть про життя в США. Коли дитина підросла і з'явилося більше часу, Марія Лаврова влаштувалась на роботу до бібліотеки при Представництві, де працювала до 1988 року, до повернення родини до Москви.

Дочка Лаврова / www.marieclaire.ru

Сім'я повернулася вже в іншу Москву, Радянський Союз незабаром розпався, а Сергій Лавров з великим дипломатичним досвідом за плечима почав стрімко робити кар'єру і 2004 року очолив МЗС Росії.

Дружина дипломата Марія Лаврова знову була не при справі, але знайшла собі заняття. Жінка організувала спеціальний "Клуб дружин дипломатів", на зустрічах якого ділилася з іншими жінками своїм цінним досвідом, який здобула 17 років за кордоном РФ. А ось педагогом Марія так ніде й не працювала.

Про те, як склалася доля єдиної доньки Сергія та Марії – Катерини Лаврової, ми розповідали тут.

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