Потрапили під приціл папараці: король Чарльз та королева Камілла відвідали церкву

У неділю король Чарльз III і королева Камілла були заскочені папараці на шляху до Краті-Керк, недалеко від Балморалу, щоб відвідати недільну церковну службу.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

74-річний король сам сидів за кермом і вів автомобіль, а його дружина Камілла сиділа поруч. Пара бачила, що їх фотографують, обидва мило усміхалися. Королева-консорт була в капелюсі з хутряним оздобленням, а її волосся було красиво укладене. Їхало подружжя на автомобілі Audi.

На авто цієї ж марки папараці нещодавно заскочили на вулицях Лондона принцесу Уельську Кетрін. Вона також іноді сама сідає за кермо, але їде у справах, але завжди зрозуміло у супроводі охорони.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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