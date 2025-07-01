Потрапили під приціл фотокамер: мама Девіда Бекхема погомоніла з принцесою Беатріс на Вімблдоні

Сандра Бекхем і принцеса Беатріс / © Getty Images

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Обидві жінки вчора відвідали Вімблдонський тенісний турнір у Лондоні в перший його день. Принцеса Беатріс з’явилася на публіці в смугастому спідничному костюмі від Sandroparis, в капелюсі із зеленою стрічкою та сонцезахисними окулярами Izipizi.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Сандра Бекхем, якій нещодавно виповнилося 76 років, була одягнена у кремовий жакет. Її світле волосся було ідеально укладене в зачіску, а на обличчі були окуляри від сонця зі світлими лінзами. Також жінка одягла лаконічні сережки-цвяшки з маленькими діамантами, на її пальці була золота каблучка з каменем, а манікюр виконаний у теплому кораловому кольорі. На Вімблдон Сандра приїхала зі своїм сином Девідом Бекхемом, який, до речі, нещодавно отримав лицарський орден від короля Чарльза.

Сандра Бекхем і принцеса Беатріс / © Getty Images

На Вімблдон Девід Бекхем приїхав у пісочному костюмі, білій сорочці у тонку смужку та з коричневою краваткою.

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Девід Бекхем з мамою Сандрою / © Associated Press