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Потрапили під приціл камер: онук принцеси Маргарет з’явився на заході зі своєю дівчиною
Син леді Сари Чатто — Семюель Чатто — був сфотографований у Шотландії зі своєю коханою.
Хлопця сфотографували з його коханою Елеонор Ексерджян, з якою раніше взимку Семюель вже з’являвся на різдвяній проходці з членами королівської родини, а також королем Чарльзом та королевою Каміллою.
Тепер пара приєдналася до матері Семюеля, леді Сарі Чатто, і короля Чарльза на Іграх горян Мей в Кейтнесі. Знімком поділився журнал Hello!
28-річний Семюель був одягнений у червоно-зелений картатий кілт, як і монарх, а Елеонора одягла твідовий жакет, білу блузку та шовкову чорну спідницю міді та чорні балетки.
Нагадаємо, король Чарльз III проводить час у Шотландії перед тим, як вся родина планує зібратися в замку Балморал — улюбленій королівській літній резиденції, двері якої днями були зачинені для відвідувачів через непередбачені обставини.