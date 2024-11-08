"Потяг до життя": Руслан Стефанчук і Римма Зюбіна відвідали прем'єру документального фільму про залізничників

У кінотеатрі "Жовтень" у Києві відбувся прем’єрний показ фільму "Потяг до життя". Це документальна стрічка з історіями українських залізничників, які з перших днів повномасштабного вторгнення рятували життя мільйонів українців, іноді – ціною власного.

На заході відчувалася атмосфера вокзалу. На вході запрошення у вигляді квитків на потяг перевіряли акторки, переодягнені у провідниць. А гостей пригощали чаєм, як у справжніх потягах, із карпатськими травами, м’ятою і чебрецем у стаканах з фірмовими підстаканниками.

На захід завітали герої фільму, українські залізничники, актори Римма Зюбіна, яка стала голосом стрічки, Володимир Ращук, Вікторія Білан-Ращук і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який зазначив, що залізниця нині є найнадійнішим транспортом для лідерів країн, які приїжджають до України.

Римма Зюбіна/Пресслужба

Вікторія Білан-Ращук, Галина Храпко і Володимир Ращук/Пресслужба

Руслан Стефанчук/Пресслужба

"Фільм показує історії "залізних" людей та приклади їхньої відданості і сміливості. Це уроки людяності. Це кадри, що слугуватимуть дороговказом для майбутніх поколінь", – сказав Руслан Стефанчук.

Римма Зюбіна і Руслан Стефанчук/Пресслужба

Голова ВРУ також вручив відзнаки працівникам "Укрзалізниці" і подякував їм за щоденну важливу працю.

Руслан Стефанчук/Пресслужба

Руслан Стефанчук/Пресслужба

"Ми хотіли торкнутися серця кожного українця, де б він чи вона зараз не були. Адже фільм відображає ті випробування, через які ми всі разом пройшли. Друга місія – вселити гордість за нашу витривалість, винахідливість і силу духу. Крім того, фільм є не тільки культурною подією, а й гуманітарною ініціативою – частину коштів від прокату буде передано дітям та родинам загиблих залізничників. Це рішення команда продюсері прийняла без жодних вагань. І разом з Укрзалізницею ми вже визначили перші п’ять родин з дітьми, які найбільше потребують такої допомоги", – сказала продюсерка фільму Галина Храпко.

Дмитро Драбик, Галина Храпко, Римма Зюбіна, Юрій Мітальов/Пресслужба

У стрічці "Потяг до життя" можна побачити колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, голлівудського актора і посла доброї волі Юнісеф Орландо Блума, футболіста та амбасадора United24 Андрія Шевченка.

Зворушливі історії залізничників у фільмі нанизані на центральну лінію провідниці Ірини Юрченко – мами Героя Дмитра Козацького (позивний – Орест), який тримав оборону Азовсталі.

Ірина Юрченко і її син Дмитро Козацький/Пресслужба

"Цей фільм має важливе завдання – донести роль залізничників наступним поколінням. Щоб його подивилися – і побачили героїв, на яких хочеться рівнятися. Адже залізничники – це люди, які самовіддано робили і роблять свою справу. Вони часто непомітні, але завдяки їм потяги курсують з точки А в точку Б. І, навіть, попри обстріли – вони виходять на роботу, їдуть на небезпечні ділянки і відновлюють рух", – сказав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Вʼячеслав Штучний, Галина Храпко, Артем Стоянов, Ірина Юрченко, Дмитро Козацький, Олександр Перцовський/Пресслужба

Ірина Юрченко, Галина Храпко/Пресслужба

У стрічці показали перший в історії світових воєн повноцінний шпиталь, який поставили на залізничні колії. Авторам також вдалося зібрати свідчення тих залізничників, які здійснювали операцію з відвернення техногенної катастрофи і які під обстрілами робили штучне сходження вагонів, щоб не дати ворогу взяти в облогу Київ. Тут і про безстрашність диспетчерів, які продовжували керувати рухом поїздів у той час, як у приміщенні шибки прошивались ворожими кулями.

"Потяг до життя" – це історія боротьби, відданості та героїзму українських залізничників, якої світ ще не бачив.

Головну музичну тему до фільму написала композиторка Надія Одесюк.

У національний прокат фільм вийде 14 листопада.

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