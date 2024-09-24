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Поважні гості на показі Dior: Бріжит Макрон – у короткій сукні, королева Соня – у плісованій спідниці

Поважні гості на показі Dior: Бріжит Макрон – у короткій сукні, королева Соня – у плісованій спідниці

Поважні гості на показі Dior: Бріжит Макрон – у короткій сукні, королева Соня – у плісованій спідниці

Бріжит Макрон і королева Соня / Фото: Getty Images

Французький Дім моди презентував колекцію весна-літо 2025.

У Парижі у межах Тижня моди відбувся показ Dior. Фешншоу відвідали поважні гості – перша леді Франції Бріжит Макрон і королева Норвегії Соня, які сфотографувалися разом із  гендиректоркою Модного дому Дельфіною Арно.

Бріжит постала там в елегантному чорному вбранні, яке складалося із сукні до колін і жакета у гусарському стилі, прикрашеному двома перлинами. Вбрання вона скомбінувала з чорними замшевими туфлями і чорною сумкою зі срібною фурнітурою.

Бріжит Макрон і королева Соня / © Getty Images
Бріжит Макрон і королева Соня / Фото: Getty Images

Перша леді зробила об'ємне укладання, улюблений макіяж смокі-айс, шию прикрасила перлинним намистом, зап'ястя – делікатним золотим браслетом із перлами, а пальці – діамантовими каблучками.

Королева Соня була одягнена у чорну блузку і чорну плісовану спідницю максі. Зверху вона накинула пастельно-рожеву хустку з принтом Dior і взула чорні туфлі. Акуратне укладання, ніжний макіяж і перлинні і золоті прикраси завершили аутфіт королеви.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у блакитній шкірянці та светрі в рубчик прийшла на виставку відомого дизайнера.

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