Повернення до Монако під загрозою: княгиню Шарлін раптово госпіталізували

Не дуже приємні новини прилетіли з ПАР, повідомляється, що княгиня Монако була госпіталізована днями до місцевої лікарні.

Дружина князя Альбера II перебуває в стабільному стані після того, як втратила свідомість і була доставлена до лікарні через ускладнення, викликані інфекцією лор-органів, повідомляє Daily Mail.

До лікарні Netcare Alberlito Шарлін госпіталізували під псевдонімом. "Її Світлість принцеса Монако Шарлін була доставлена ​​в клініку на машині швидкої допомоги пізно ввечері в середу після того, як знепритомніла через важку інфекцію вуха, носа і горла, якою вона заразилася в травні", — йдеться в заяві представника княгині.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

Медична бригада оглянула княгиню і пізніше було підтверджено, що її стан здоров'я стабільний і не викликає побоювання. Однак, причина його погіршення не була названа. Посилаючись на законодавство про конфіденційність, у госпіталі не повідомляють, які процедури були проведені княгині. Шарлін була госпіталізована як VIP-пацієнт.

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Раніше в коментарі для People чоловік Шарлін — князь Альбер II заявив, що його дружина одужує і є ймовірність, що зможе повернутися до Монако раніше жовтня. Але тепер слова Альбера потрапляють під сумнів.

До ПАР Шарлін вирушила з благодійною місією ще в кінці травня (вона полетіла, щоб висвітлити боротьбу з браконьєрством на носорогів), вже там у неї виникло ускладнення після проведеної процедури синус-ліфтингу. Шарлін заявляла, що не усвідомлювала, що у неї інфекція, поки не звернулася до фахівця після того, як її вуха почали сильно боліти. Відтоді вона перенесла вже кілька операцій під загальним наркозом, які минули успішно. Але нині стан здоров'я княгині знову викликає стурбованість.

княгиня Шарлін / Associated Press

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