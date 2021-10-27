Повернення княгині Шарлін до Монако знову переноситься: її чоловік зробив заяву

Князь Альбер II назвав приблизну дату, коли його дружина Шарлін зможе повернутися до Монако, і це станеться не у жовтні.
Раніше княжий будинок Монако заявляв, що княгиня Шарлін, яка вже понад чотири місяці перебуває в Південній Африці і перенесла кілька операцій для лікування ускладнень лор-інфекції, зможе повернутися додому до кінця жовтня. Але, мабуть, її повернення знову відкладається.
Чоловік Шарлін Альбер II в інтерв'ю виданню Point De Vue повідомив, що остання операція, яка відбулася майже три тижні тому, була успішною і княгиня зможе повернутися додому до національного свята Монако. Національний день Монако припадає на п'ятницю, 19 листопада цього року.
"Їй набагато краще. Ця остання операція щодо носової перегородки минула дуже добре. Ми скоро зможемо розглянути питання про її повернення. І я можу сказати вам, що вона буде в Монако задовго до національного свята. Я не можу назвати вам точну дату. Але я обіцяю, що ви про це дізнаєтеся, коли прийде час", — говорить Альбер II.
Вчора Шарлін поділилася сумною новиною в Instagram, повідомивши, що помер її улюблений пес і опублікувала зворушливу фотографію. Для Шарлін останні кілька місяців були важкими, сподіваємося, скоро княгиня зможе таки повернутися до чоловіка та дітей – принцеси Габріелли та принца Жака за якими вона дуже скучила.
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