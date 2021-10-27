Повернення княгині Шарлін до Монако знову переноситься: її чоловік зробив заяву

Князь Альбер II назвав приблизну дату, коли його дружина Шарлін зможе повернутися до Монако, і це станеться не у жовтні.

Раніше княжий будинок Монако заявляв, що княгиня Шарлін, яка вже понад чотири місяці перебуває в Південній Африці і перенесла кілька операцій для лікування ускладнень лор-інфекції, зможе повернутися додому до кінця жовтня. Але, мабуть, її повернення знову відкладається.

Чоловік Шарлін Альбер II в інтерв'ю виданню Point De Vue повідомив, що остання операція, яка відбулася майже три тижні тому, була успішною і княгиня зможе повернутися додому до національного свята Монако. Національний день Монако припадає на п'ятницю, 19 листопада цього року.

Княгиня Шарлін / Associated Press

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"Їй набагато краще. Ця остання операція щодо носової перегородки минула дуже добре. Ми скоро зможемо розглянути питання про її повернення. І я можу сказати вам, що вона буде в Монако задовго до національного свята. Я не можу назвати вам точну дату. Але я обіцяю, що ви про це дізнаєтеся, коли прийде час", — говорить Альбер II.

Вчора Шарлін поділилася сумною новиною в Instagram, повідомивши, що помер її улюблений пес і опублікувала зворушливу фотографію. Для Шарлін останні кілька місяців були важкими, сподіваємося, скоро княгиня зможе таки повернутися до чоловіка та дітей – принцеси Габріелли та принца Жака за якими вона дуже скучила.

Княгиня Шарлін із дітьми / Associated Press

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