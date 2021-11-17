Повернулась до Монако, але чоловіка не супроводжує: Шарлін пропустила захід, на якому раніше завжди була присутня

Повернулась до Монако, але чоловіка не супроводжує: Шарлін пропустила захід, на якому раніше завжди була присутня

Цього року князь Альбер II брав участь у роздачі різдвяних подарунків Червоного Хреста сам, без супроводу своєї дружини Шарлін.

Захід відбувся вчора, 16 листопада 2021 року у Монте-Карло. Раніше Шарлін завжди брала участь у ньому, але нещодавно княгиня повернулася з Південної Африки, де тривало її лікування після інфекції лор-органів і поки що, ймовірно, не готова повернутися до суспільного життя.

Князь Альбер ІІ / Getty Images

Раніше палац повідомив, що княгиня Шарлін не полетіла з чоловіком на Всесвітню виставку Дубая, де князь з'явився у компанії своєї молодшої сестри принцеси Стефанії.

Князь Альбер ІІ / Getty Images

Найімовірніше, Шарлін не рекомендували переліт її лікарі, які продовжують стежити за станом її здоров'я після перенесених кількох операцій у Південній Африці. Але чому Шарлін не з'явилася на роздачі подарунків – запитання, яке турбує багатьох.

Княгиня Шарлін та Альбер роздають подарунки Червоного хреста, 2016 рік / Associated Press

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