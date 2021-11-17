Повернулась до Монако, але чоловіка не супроводжує: Шарлін пропустила захід, на якому раніше завжди була присутня

Цього року князь Альбер II брав участь у роздачі різдвяних подарунків Червоного Хреста сам, без супроводу своєї дружини Шарлін.
Захід відбувся вчора, 16 листопада 2021 року у Монте-Карло. Раніше Шарлін завжди брала участь у ньому, але нещодавно княгиня повернулася з Південної Африки, де тривало її лікування після інфекції лор-органів і поки що, ймовірно, не готова повернутися до суспільного життя.
Раніше палац повідомив, що княгиня Шарлін не полетіла з чоловіком на Всесвітню виставку Дубая, де князь з'явився у компанії своєї молодшої сестри принцеси Стефанії.
Найімовірніше, Шарлін не рекомендували переліт її лікарі, які продовжують стежити за станом її здоров'я після перенесених кількох операцій у Південній Африці. Але чому Шарлін не з'явилася на роздачі подарунків – запитання, яке турбує багатьох.
Читайте також:
- Кажуть, з'їде з палацу: родичка княгині Шарлін розповіла про її плани
- Більше не блондинка: княгиня Шарлін кардинально змінила зачіску
- Альбер II обурений: його колишня коханка представила у негативному світлі дружину князя Шарлін