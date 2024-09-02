Повернулась до Парижа: королева Летиція відвідала Паралімпійські ігри

Королева Летиція повернулася до Парижа, де відбуваються Паралімпійські ігри 2024 року.
Іспанська королева знову вирушила до французької столиці, щоб підтримати спортсменів своєї країни на Паралімпійських іграх, після того, як кілька тижнів тому вона вже була присутня на Олімпійських іграх у французькій столиці.
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Летиція мала змогу відсвяткувати перші золоті медалі, завойовані Іспанією на цих Паралімпійських іграх та підтримати спортсменів. На знімках, опублікованих у Instagram королівської родини, Летиція зазнімкована зі спортсменами. Вона одягнена у футболку-поло з білим коміром від Паралімпійського комітету, а також із синім рюкзаком за плечима, її волосся було розпущене, а у вухах були лаконічні потрійні сережки-кільця з діамантами від Gold & Roses.
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В Instagram опублікували й кілька відео із заходів, які відвідала Її Величність.
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