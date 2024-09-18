Повернулась до роботи: принцеса Кейт взяла участь у першому заході після закінчення хіміотерапії

Повідомляється, що Кетрін провела зустріч, присвячену її проєкту "Ранні роки" у Віндзорі. Кенсінгтонський палац підтвердив, що захід є першим у професійній діяльності принцеси Кейт від моменту її госпіталізації в січні 2024 року для операції на черевній порожнині, і від моменту, коли Кетрін розпочала курс профілактичної хіміотерапії.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Минулого тижня принцеса Кейт поділилася хорошими новинами, повідомивши, що завершила курс профілактичної хіміотерапії та налаштована рішуче не захворіти на рак. У відео, опублікованому сім'єю, вона також сказала, що планує здійснити кілька публічних виходів цієї осені.

Палац повідомляє, що на зустрічі Кейт були присутні члени її відділу зв'язків із громадськістю Кенсінгтонського палацу та представники її команди проєкту "Ранні роки".

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Вважається, що принцеса Уельська поступово повернеться до королівських обов'язків, працюючи з дому та відвідуючи деякі заходи. Очікується, що вона приєднається до інших членів королівської сім'ї у Кенотафі, в листопаді, у Неділю пам'яті.

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