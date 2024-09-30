Повернулась до штанних костюмів: стильна королева Летиція приїхала на радіо

Королева Іспанії Летиція взяла участь у презентації сервісу "Національне радіо для всіх" у студіях Casa de la Radio у Мадриді.

Летиція приїхала до студії Prado del Rey у Посуело-де-Аларкон, щоб підтримати революційну ініціативу, спрямовану на те, щоб зробити радіо доступним для людей з вадами слуху.

З цієї нагоди Летиція обрала бузковий штанний костюм від бренду Bleis Madrid, який вона вже одягала 2021 року під час Всесвітнього дня дослідження раку. Під костюмом у королеви була біла блузка, взута Летиція була в нюдові туфлі-лолочки на невисоких підборах від Adolfo Domíguez і взяла з собою бежевий клатч від цього самого бренду.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У Її Величності було розпущене волосся, гарний макіяж підкреслював її риси обличчя, а у вухах виблискували потрійні сережки-кільця маленького розміру. Беззмінним в образі була каблучка Coreterno на вказівному пальці.

На вихідних, нагадаємо, королева та її чоловік король Філіп відвідували Галісію, де побували на заході та побачилися зі своєю дочкою принцесою Леонор, яка навчається у Військово-морській школі Марін.

Король Філіп VI, королева Летиція та їхня дочка принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Минулого тижня її Величність відвідувала Мілан.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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