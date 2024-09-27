Повернулася до світського життя: принцеса Кейт із донькою Шарлоттою сходила на балет

Принцеса Кейт, як і її свекруха принцеса Діана, любить балет.
Вчора Кейт Міддлтон сходила на балет і поділилася фотографією в соцмережах.
"Вітаю та дякую Англійському національному балету і Sadler's Wells за напрочуд потужне, зворушливе виконання "Жизелі" Акрама Хана. Творчість у найкращому вигляді!" – написала Кетрін, супроводжуючи своє повідомлення фотографією.
Кейт давно захоплюється танцями, і балетом зокрема. Протягом багатьох років її можна було побачити серед глядачів на таких спектаклях, як "Лускунчик" – як саму, так і з донькою принцесою Шарлоттою. На жаль, Кетрін не показала публіці свої фотографії.
Відчутність і сприяння вашому @ENBallet і @Sadlers_Wells для приємно міцного, moving і inspiration performance of Akram Khan's Giselle. Creativity at its best! C pic.twitter.com/YbnMd7j9Pi— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 26, 2024
Відомо, що її донька принцеса Шарлотта також захоплюється танцями, зокрема степом і балетом, як і її бабуся принцеса Діана.
До речі, друга дружина короля Чарльза – королева Камілла – також обожнює балет і є покровителькою балетної школи Елмгерста від 2006 року.
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