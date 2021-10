Повернулася до скромного образу: герцогиня Корнуольська відвідала церемонію в Лондоні

74-річна дружина принца Чарльза сьогодні вийшла в світське суспільство.

Сьогодні герцогиня Корнуольська Камілла відвідала церемонію вручення нагороди Oldie Of The Year Awards 2021 в готелі Savoy в Лондоні.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Уже майже тридцять років журнал The Oldie Magazine проводить церемонію вручення нагороди The Oldie of the Year, щоб відзначити досягнення тих, хто зробив особливий внесок в суспільне життя. Серед попередніх переможців були всі: від власників Оскара до лауреатів Нобелівської премії, від медсестер по догляду за хворими до досвідчених спортсменів.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Герцогиня Камілла вибрала для нового публічного виходу не такий яскравий образ, як минулого разу. На ній була синя сукня з білим комірцем, чорні тонкі колготи і шкіряні туфлі на підборах. В руках Камілла тримала великий клатч. На зап'ястях у неї було кілька браслетів і годинник, на шиї — підвіска з медальйоном, а у вухах — перлинні сережки. Як завжди, бездоганне укладання і легкий макіяж завершували образ Її Високості.

