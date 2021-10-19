Повернулася до скромного образу: герцогиня Корнуольська відвідала церемонію в Лондоні

74-річна дружина принца Чарльза сьогодні вийшла в світське суспільство.
Сьогодні герцогиня Корнуольська Камілла відвідала церемонію вручення нагороди Oldie Of The Year Awards 2021 в готелі Savoy в Лондоні.
Уже майже тридцять років журнал The Oldie Magazine проводить церемонію вручення нагороди The Oldie of the Year, щоб відзначити досягнення тих, хто зробив особливий внесок в суспільне життя. Серед попередніх переможців були всі: від власників Оскара до лауреатів Нобелівської премії, від медсестер по догляду за хворими до досвідчених спортсменів.
Герцогиня Камілла вибрала для нового публічного виходу не такий яскравий образ, як минулого разу. На ній була синя сукня з білим комірцем, чорні тонкі колготи і шкіряні туфлі на підборах. В руках Камілла тримала великий клатч. На зап'ястях у неї було кілька браслетів і годинник, на шиї — підвіска з медальйоном, а у вухах — перлинні сережки. Як завжди, бездоганне укладання і легкий макіяж завершували образ Її Високості.
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