Повернулися до Лондона: короля Чарльза та королеву Каміллу заскочили біля Букінгемського палацу

Король Чарльз III і його дружина королева Камілла повернулися до Лондона після тижня, проведеного в їхньому маєтку в Сандрінгемі, в Норфолку.
Фотографи зробили нові знімки короля та королеви, коли вони прямували до свого дому Кларенс-гаус.
Вранці в понеділок гелікоптер короля і королеви приземлився в Букінгемському палаці, і пару сфотографували під час короткої поїздки від палацу до Кларенс-гауса.
Чарльз був одягнений у елегантний сірий костюм, білу сорочку та краватку, а також довге пальто, а його дружина у темну куртку. Вони проїхали на автомобілі Bentley зовсім нетривалий час (між цими двома палацами близько 7 хвилин їзди на авто).
Нагадаємо, минулого понеділка король Чарльз почав проходити лікування від раку, який у нього було діагностовано під час проведення процедури на простаті в лондонській клініці. Монарх продовжує працювати, хоч і не з'являтиметься на публічних заходах за рекомендацією лікарів.
У неділю, нагадаємо, вони з Каміллою відвідали службу у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.
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