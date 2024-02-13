Повернулися до Лондона: короля Чарльза та королеву Каміллу заскочили біля Букінгемського палацу

Король Чарльз III і його дружина королева Камілла повернулися до Лондона після тижня, проведеного в їхньому маєтку в Сандрінгемі, в Норфолку.

Фотографи зробили нові знімки короля та королеви, коли вони прямували до свого дому Кларенс-гаус.

Вранці в понеділок гелікоптер короля і королеви приземлився в Букінгемському палаці, і пару сфотографували під час короткої поїздки від палацу до Кларенс-гауса.

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Чарльз був одягнений у елегантний сірий костюм, білу сорочку та краватку, а також довге пальто, а його дружина у темну куртку. Вони проїхали на автомобілі Bentley зовсім нетривалий час (між цими двома палацами близько 7 хвилин їзди на авто).

Нагадаємо, минулого понеділка король Чарльз почав проходити лікування від раку, який у нього було діагностовано під час проведення процедури на простаті в лондонській клініці. Монарх продовжує працювати, хоч і не з'являтиметься на публічних заходах за рекомендацією лікарів.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

У неділю, нагадаємо, вони з Каміллою відвідали службу у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Король Чарльз і королева Камілла у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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