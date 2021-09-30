Повернулися до роботи: норвезька кронпара вирушила до королівського туру

Спадкова кронпара Норвегії відвідала захід.

Спадковий принц Гокон і його дружина кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт повернулися до відвідування щорічних регіональних королівських турів. 29 вересня вони відвідали Старе місто в Фредрікстаді.

Кронпринц був одягнений в чорний класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку, а його дружина в національний костюм, що складався з білої вишитої сорочки і довгого сарафана з білим коміром і красивою вишивкою. Біляве волосся кронпринцеси були розпущене, а на обличчі був легкий макіяж.

Кронпринцеса Метта-Маріт / Getty Images

Весь минулий рік норвезька королівська пара не відвідувала заходів через пандемію. Метте-Маріт страждає від хронічного фіброза легень, тому до її здоров'я в палаці особливо уважні і будь-які публічні контакти визнали завеликим ризиком.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метта-Маріт / Getty Images

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