Суспільство
82
1 хв

Повернувся з відпустки: король Віллем-Олександр з невісткою взяв участь у регаті в Амстердамі

Короля Нідерландів Віллема-Олександра заскочили під час регати в Амстредамі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Віллем-Олександр та принцеса Мейбл

Король Віллем-Олександр і принцеса Мейбл / © Getty Images

Монарх і його невістка принцеса Мейбл, дружина його покійного брата принца Фрізо, пливли кораблем Groene Draeck під час вітрильної регати Sail Amsterdam.

Віллем-Олександр був у футболці-поло Tommy Hilfiger та червоній бейсболці від цього ж бренду, а також у синіх штанях. Він стояв за штурвалом. Принцеса Мейбл була одягнена в синьо-білу картату сукню і теж у бейсболку від Tommy Hilfiger, а також була в сонцезахисних окулярах.

Король Віллем-Олександр і принцеса Мейбл / © Getty Images

Король Віллем-Олександр і принцеса Мейбл / © Getty Images

Очевидно, що королівська родина Нідерландів уже виїхала зі своєї вілли в Краніді, в Греції, де вони проводили літню відпустку в компанії своїх іспанських друзів — королеви Летиції та її родини. Хоча, можливо, король Віллем-Олександр сам приїхав додому спеціально для участі у регаті.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Нідерландська королівська родина / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де люблять відпочивати члени європейських королівських будинків.

