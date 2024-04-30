Повернувся до роботи: радісний король Чарльз із дружиною Каміллою відвідали онкологічний центр

Король Великої Британії Чарльз III радий повернутися до виконання своїх королівських обов'язків після кількох місяців лікування раку та з дозволу своєї медичної команди.
Монарх та його дружина Камілла прибули з візитом до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні. Цей візит покликаний підвищити поінформованість про важливість ранньої діагностики та висвітлити деякі інноваційні дослідження, які проводяться за підтримки Cancer Research UK та які проводяться у лікарні.
75-річний Чарльз, у якого в лютому 2024 року був виявлений рак на ранній стадії, мав радісний вигляд, коли разом зі своєю дружиною Каміллою прибув до центру.
Королівське подружжя зустрілося з медичними фахівцями та пацієнтами, щоб акцентувати увагу на важливості раннього виявлення раку та дізнатися більше про запропоновану підтримку. Сам король розповів громадськості про свій рак для того, щоб підкреслити важливість ранньої діагностики, так само вчинила і його улюблена невістка принцеса Кейт.
Сьогодні короля також назвали новим покровителем Cancer Research UK.
Чарльз приїхав із дружиною на Бентлі, привітав публіку, їм вручили букети квітів. Король був у темно-синьому костюмі у смужку, сорочці у смужку та з рожевою краваткою у принт динозаврів. Камілла одягла сукню в хижий принт, чорні колготи і взула темно-бордові туфлі-човники на підборах. Королева доповнила свій образ золотим ланцюжком з підвіскою та сережками із золота та діамантів, кількома браслетами на зап'ясті та годинником на чорному шкіряному ремінці.
Під час візиту Чарльз висловив співчуття одній пацієнтці, яка, як і багато інших, проходила хіміотерапію у денному відділенні. А в розмові з нею повідомив, що йому теж сьогодні вдень потрібно пройти лікування.
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