Повернувся до роботи: радісний король Чарльз із дружиною Каміллою відвідали онкологічний центр

Король Великої Британії Чарльз III радий повернутися до виконання своїх королівських обов'язків після кількох місяців лікування раку та з дозволу своєї медичної команди.

Монарх та його дружина Камілла прибули з візитом до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні. Цей візит покликаний підвищити поінформованість про важливість ранньої діагностики та висвітлити деякі інноваційні дослідження, які проводяться за підтримки Cancer Research UK та які проводяться у лікарні.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

75-річний Чарльз, у якого в лютому 2024 року був виявлений рак на ранній стадії, мав радісний вигляд, коли разом зі своєю дружиною Каміллою прибув до центру.

Король Чарльз та королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні. / Фото: Associated Press

Королівське подружжя зустрілося з медичними фахівцями та пацієнтами, щоб акцентувати увагу на важливості раннього виявлення раку та дізнатися більше про запропоновану підтримку. Сам король розповів громадськості про свій рак для того, щоб підкреслити важливість ранньої діагностики, так само вчинила і його улюблена невістка принцеса Кейт.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

Сьогодні короля також назвали новим покровителем Cancer Research UK.

Король Чарльз та королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

Чарльз приїхав із дружиною на Бентлі, привітав публіку, їм вручили букети квітів. Король був у темно-синьому костюмі у смужку, сорочці у смужку та з рожевою краваткою у принт динозаврів. Камілла одягла сукню в хижий принт, чорні колготи і взула темно-бордові туфлі-човники на підборах. Королева доповнила свій образ золотим ланцюжком з підвіскою та сережками із золота та діамантів, кількома браслетами на зап'ясті та годинником на чорному шкіряному ремінці.

Король Чарльз прибув до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

Під час візиту Чарльз висловив співчуття одній пацієнтці, яка, як і багато інших, проходила хіміотерапію у денному відділенні. А в розмові з нею повідомив, що йому теж сьогодні вдень потрібно пройти лікування.

Король Чарльз прибув до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше астрологиня розповіла свій прогноз щодо шансів на одужання монарха.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

Ми також розповідали вам про складні аспекти у гороскопі принцеси Уельської.

Король Чарльз і королева Камілла прибули до онкологічного центру університетського коледжу Макміллан у Лондоні / Фото: Associated Press

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