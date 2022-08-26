Повернувся до сідла: скандального британського принца Гаррі сфотографували під час гри в поло

У четвер, 25 серпня, британський принц Гаррі взяв участь у турнірі Sentebale ISPS Handa Polo Cup, який відбувався у штаті Колорадо. Це був благодійний турнір і команда Sentebale герцога Сассекського виграла його. Під час змагань Гаррі неодноразово показував свої навички верхової їзди.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Гаррі взяв участь у цьому турнірі, щоб зібрати кошти та привернути увагу до своєї благодійної організації, яка допомагає дітям та підліткам в Африці з ВІЛ.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Цього разу компанію на турнірі Меган Гаррі не склала, але з ним був його давній друг Начо Фігерас – аргентинський гравець у поло та його дружина Дельфіна Блак'є. Начо також взяв участь у турнірі.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

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