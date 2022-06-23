Повернувся енурез: ритуали з шаманами не врятували Путіна від мокрих простирадл

Щодня надії на те, що кремлівський диктатор незабаром закінчить своє багаторічне правління, все більше. Адже стан здоров'я Путіна залишає бажати кращого, що не може не тішити.

Телеграм-канал GeneralSVR знову ділиться з підписниками чудовими новинами, в які не складно повірити, враховуючи, скільки разів канал розповідав про те, що згодом збувалося.

Вони повідомляють, що Володимир Путін зіштовхнувся із новою, але аж ніяк не несподіваною для себе проблемою. Окрім війни в Україні, яку агресор розв'язав повномасштабно у лютому 2022-го та невиліковної форми раку, президента турбує ще й енурез.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

"Повернувся енурез до чинного президента Росії Володимира Путіна. У ніч проти 22 червня, коли під егідою Адміністрації президента РФ чорномагічні спільноти Москви проводили псевдоритуал, який мав принести президенту здоров'я та удачу, саме цієї ночі Путін обмочився уві сні, чого з ним вже досить давно не траплялося. Путін, на тлі букету захворювань, страждає на нічне нетримання, але кілька місяців таких інцидентів вдавалося уникати завдяки лікуванню та тимчасовому поліпшенню стану. Поки прислуга та охорона президента невдоволено сміюючись втрачають останню пошану і страх до президента, лікарі кажуть "перенервував", отже, так" - пише канал.

Цей телеграм-канал повідомляв про те, що раніше цього тижня у Путіна серед ночі відкрилася кровотеча. Поки що тільки носова. Але рак, на який хворіє диктатор, захворювання непередбачуване. Тож чекаємо і на більш сприятливі новини.

Читайте також: