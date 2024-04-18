Повернувся на роботу: принцу Вільяму під час нового візиту вручили подарунки для Кейт та Чарльза

Сьогодні принц Уельський відвідав благодійну організацію Surplus to Supper з перерозподілу надлишків їжі, де йому вручили конверти з подарунками для його дружини принцеси Кейт та батька короля Чарльза.

Коли принц допомагав волонтерам сортувати та перерозподіляти їжу в крикетному клубі Санбері та завантажувати продукти в їхні фургони, одна із волонтерок 71-річна Рейчел Кандаппа вручила йому два спеціальні конверти з листівками. Один призначався королю, а інший — принцесі Уельській, які нині проходять лікування від раку.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Вільям мав помітно зворушений вигляд у цей момент і сказав: "Дякую, ви дуже люб'язні". Рейчел попросила принца подбати про Кейт, на що Вільям відповів: "Я зроблю це", — цитує його слова express.co.uk.

Зазначимо, це була перша поява принца Уельського на публіці з 20 березня, оскільки він взяв невелику перерву у своїх обов'язках, щоб провести час із Кейт та їхніми дітьми під час великодніх канікул. Коли повернеться до роботи принцеса, поки що не відомо, це залежатиме від рішення її лікарів.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше астрологиня розповідала, що чекає на принцесу Уельську в майбутньому.

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