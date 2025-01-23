Повернувся з рехабу: сина кронпринцеси Метте-Маріт з новою дівчиною заскочили в аеропорту Осло

Син кронпринцеси Метте-Маріт повернувся до Норвегії після відвідин реабілітаційного центру у Британії.
28-річний син майбутньої королеви Норвегії, якому пред'явлено низку звинувачень, включаючи зґвалтування, був заскочений в аеропорту Осло, і зійшов із літака, як кажуть очевидці, з новою дівчиною. Хто вона і як давно вони з Маріусом знайомі, не повідомляється.
За даними норвезького видання Se og Hor, дівчина тривалий час жила у Лондоні. Маріуса помітили норвезькі фотографи, коли він прибув до аеропорту Гардермуен пізно ввечері минулої неділі, якраз внапередодні свого дня народження 13 січня.
Маріуса, за плечима якого вже довгий список скандалів, було заарештовано 4 серпня за те, що він піддав свою тодішню дівчину насильству. До цього його заарештовували ще кілька разів, але кожен із них адвокатам вдавалося витягти хлопця з-під варти.
Хойбі публічно зробив заяву, сказавши: "У мене кілька психічних розладів, а це означає, що протягом усього мого виховання та дорослого життя я мав і маю проблеми".
У реабілітаційному центрі у Лондоні хлопець займався своїм психічним здоров'ям. Але часу даремно не втрачав, передбачається, що саме під час перебування у британській столиці у нього зав'язався роман із незнайомкою.
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