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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
3711
Час на прочитання
1 хв

Повітряні кулі, торт і поні: дружина Бориса Джонсона показала, як вони відсвяткували дворіччя сина

Свято пройшло на природі та у колі близьких людей.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Керрі та Борис Джонсон з дочкою

Керрі і Борис Джонсон з дочкою / © Instagram Керрі Джонсон

37-річна Керрі та 61-річний Борис Джонсон виховують чотирьох дітей. Наймолодша їхня донька Поппі народилася нещодавно — 21 травня цього року. А у липні свій день народження святкує їхній спільний молодший син Френк — йому виповниться два роки. Батьки вирішили заздалегідь влаштувати для дитини свято, а Керрі у своєму Instagram показала, як воно пройшло.

День народження відбувся на природі та у вузькому колі близьких друзів та сім’ї.

Керрі та Борис Джонсон з донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Керрі та Борис Джонсон з донькою / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Діти Керрі та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином Френкі / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із сином Френкі / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон не став морочитися над святковим образом і одягнув чорну футболку та строкаті шорти, схожі на пляжні. Керрі ж була в морквяному кардигані із золотими гудзиками у вигляді черепашок та сонцезахисних окулярах.

Син Кері та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Син Кері та Бориса Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

/ © Instagram Керрі Джонсон

© Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Борис Джонсон із дітьми / © Instagram Керрі Джонсон

Судячи з фото, дітям дуже сподобалося свято. А торт був виконаний із декором у вигляді ферми з тваринами.

Торт для дворічного Френкі Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Торт для дворічного Френкі Джонсона / © Instagram Керрі Джонсон

Також Керрі показала фото своєї мами, яка у слінгу на грудях тримає свою новонароджену онучку Поппі.

Мама Керрі Джонсон зі своєю онукою Поппі / © Instagram Керрі Джонсон

Мама Керрі Джонсон зі своєю онукою Поппі / © Instagram Керрі Джонсон

Раніше, нагадаємо, Борису Джонсону виповнилося 61 рік, і вони з дружиною влаштували побачення на катері.

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