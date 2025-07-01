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Повітряні кулі, торт і поні: дружина Бориса Джонсона показала, як вони відсвяткували дворіччя сина
Свято пройшло на природі та у колі близьких людей.
37-річна Керрі та 61-річний Борис Джонсон виховують чотирьох дітей. Наймолодша їхня донька Поппі народилася нещодавно — 21 травня цього року. А у липні свій день народження святкує їхній спільний молодший син Френк — йому виповниться два роки. Батьки вирішили заздалегідь влаштувати для дитини свято, а Керрі у своєму Instagram показала, як воно пройшло.
День народження відбувся на природі та у вузькому колі близьких друзів та сім’ї.
Борис Джонсон не став морочитися над святковим образом і одягнув чорну футболку та строкаті шорти, схожі на пляжні. Керрі ж була в морквяному кардигані із золотими гудзиками у вигляді черепашок та сонцезахисних окулярах.
Судячи з фото, дітям дуже сподобалося свято. А торт був виконаний із декором у вигляді ферми з тваринами.
Також Керрі показала фото своєї мами, яка у слінгу на грудях тримає свою новонароджену онучку Поппі.
Раніше, нагадаємо, Борису Джонсону виповнилося 61 рік, і вони з дружиною влаштували побачення на катері.