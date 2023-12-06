Повністю повторила образ: принцеса Уельська сяяла на дипломатичному прийомі

Принц і принцеса Уельські разом із королем та королевою відвідали щорічний прийом для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці в Лондоні.

Для цьогорічного заходу принцеса Кейт обрала рожеву сукню, усипану паєтками від Jenny Packham, клатч Prada, туфлі Gianvito Rossi, тіару "Вузлики кохання" та сережки-люстри Greville Chandelier (це данина поваги покійній королеві Єлизаветі II, подарунок від її батьків, короля Георга VI та королеви Єлизавети на весілля з принцом Філіпом 1947 року). Також Кейт носила синю стрічку Королівського Вікторіанського ордена і Ордену королівської родини із зображенням королеви Єлизавети ІІ.

Король Чарльз та королева Камілла, принц та принцеса Уельські під час прийому для членів дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці в Лондоні / Фото: Getty Images

Волосся Кетрін повністю зачесала назад і була без чубчика, а також зробила класичний вечірній макіяж.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Минулого разу принцеса Кейт носила тіару "Вузлики кохання" у червні на королівському весільному бенкеті спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви. Тепер принцеса Уельська повністю відтворила весь свій образ з літнього весілля на палацовому прийомі.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Що стосується тіари, то відомо, що "Вузлики кохання" були фаворитом її свекрухи принцеси Діани. Тіара була замовлена ювеліру Garrard королевою Марією приблизно 1913-1914 роках. Це точна копія тіари, яка належала бабусі Марії, принцесі Августі Гессенській, герцогині Кембриджській.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

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