Повний несмак: бельгійська принцеса Дельфіна одягла дивну сукню із серцями на захід

21 липня бельгійська королівська родина відвідала кілька заходів, присвячених Національному дню Бельгії, серед яких був і святковий військовий парад. Особливу увагу на параді привернула принцеса Дельфіна, оскільки одягла дуже дивну сукню з психоделічним принтом у вигляді кольорових сердець.

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

Вбрання жінки було виконане у блакитному кольорі з шовкової тканини. Автором цієї сукні-пальта є бренд Atelier ExC та дизайнерка Ебру Сарі.

Сукня мала прямий силует та оздоблення однотонним блакитним шовком, а також розкльошені манжети. Накладні кишені та застібки спереду прикрашали великі серця із кристалів.

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

Сукня є ексклюзивною розробкою спеціально для 55-річної принцеси. Дельфіна — художниця і принт на її сукні авторський.

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

Доповнила своє екстравагантне вбрання принцеса не менш екстравагантними аксесуарами, оскільки в руці у неї була червона пухнаста сумка, а взула вона туфлі на масивній підошві та широких підборах від бренду MOROBÉ.

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

На голові у Дельфіни був легкий капелюх від бренду Cornelia, який теж прикрашало серце із кристалів.

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

Також сукня жінки шалено нагадала вбрання іншої королівської особи — принцеси Уельської. Нещодавно в смарагдовій сукні схожого фасону Кейт відвідала парад Trooping The Color у Лондоні, але її вбрання було від бренду Andrew Gn.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Що стосується самої Дельфіни, то вона є позашлюбною дочкою колишнього короля Бельгії Альберта II і до 1 жовтня 2020 року носила ім'я Дельфіна Боель. Вона багато років намагалася довести, що є старшою дочкою колишнього монарха та батька чинного короля Бельгії Філіпа.

Про те, що король Альберт II є батьком Дельфіни, мати сказала їй, коли дівчині виповнилося 18 років. Однак король багато років заперечував цей факт. Щоправда, розкрилося все лише 2019 року, коли він все ж погодився скласти тест ДНК і той показав позитивний результат.

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