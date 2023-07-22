Повний несмак: бельгійська принцеса Дельфіна одягла дивну сукню із серцями на захід

Позашлюбна дочка короля виявилася любителькою екстравагантного вбрання та прихильницею Кейт Міддлтон.
21 липня бельгійська королівська родина відвідала кілька заходів, присвячених Національному дню Бельгії, серед яких був і святковий військовий парад. Особливу увагу на параді привернула принцеса Дельфіна, оскільки одягла дуже дивну сукню з психоделічним принтом у вигляді кольорових сердець.
Вбрання жінки було виконане у блакитному кольорі з шовкової тканини. Автором цієї сукні-пальта є бренд Atelier ExC та дизайнерка Ебру Сарі.
Сукня мала прямий силует та оздоблення однотонним блакитним шовком, а також розкльошені манжети. Накладні кишені та застібки спереду прикрашали великі серця із кристалів.
Сукня є ексклюзивною розробкою спеціально для 55-річної принцеси. Дельфіна — художниця і принт на її сукні авторський.
Доповнила своє екстравагантне вбрання принцеса не менш екстравагантними аксесуарами, оскільки в руці у неї була червона пухнаста сумка, а взула вона туфлі на масивній підошві та широких підборах від бренду MOROBÉ.
На голові у Дельфіни був легкий капелюх від бренду Cornelia, який теж прикрашало серце із кристалів.
Також сукня жінки шалено нагадала вбрання іншої королівської особи — принцеси Уельської. Нещодавно в смарагдовій сукні схожого фасону Кейт відвідала парад Trooping The Color у Лондоні, але її вбрання було від бренду Andrew Gn.
Що стосується самої Дельфіни, то вона є позашлюбною дочкою колишнього короля Бельгії Альберта II і до 1 жовтня 2020 року носила ім'я Дельфіна Боель. Вона багато років намагалася довести, що є старшою дочкою колишнього монарха та батька чинного короля Бельгії Філіпа.
Про те, що король Альберт II є батьком Дельфіни, мати сказала їй, коли дівчині виповнилося 18 років. Однак король багато років заперечував цей факт. Щоправда, розкрилося все лише 2019 року, коли він все ж погодився скласти тест ДНК і той показав позитивний результат.
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