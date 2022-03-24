Повний несмак: що носила Людмила Путіна, коли була першою леді Росії

Часто вбрання дружини російського президента мали досить комічний вигляд, без смаку і, як кажуть, "по-багатому".

У ЗМІ колишню дружину президента Росії Людмилу Путіна охрестили як "невидиму першу леді", оскільки на публіці вона практично не з'являлася, з пресою намагалася не спілкуватися, а про життя її сім'ї було відомо лише те, що дозволив сам російський "фюрер", з яким вона була одружена 30 років. Росіяни до Путіної відчували повну байдужість, як і до інших дружин політиків, але гардероб, у моменти рідкісних появ Людмили на публіці, покритикувати любили.

Людмила Путіна / Getty Images

Вишуканим смаком Людмила ніколи не відрізнялася і її образи частіше мали комічний вигляд, незграбний та дивний, навіть, попри те, що її одягали імениті московські та пітерські дизайнери Владислав Зайцев, Ігор Чапурін, Яніс Чамаліді та Валентин Юдашкін. Проте нібито від російських дизайнерів речі вона носила не завжди і на початку кар'єри одягала вбрання від німецького бренду Escada, але незабаром повністю перейшла на вітчизняні.

Людмила Путіна / Getty Images

Речі шили під неї, однак, за словами колишньої першої леді, послугами стилістів вона ніколи не користувалася та займалася своїм гардеробом самостійно. Можливо, тому часто образи були настільки безглуздими і недоречними.

На Путіній можна було побачити занадто багато прикрас, костюми, що погано сидять, з надлишком декору та аплікацій, невдало підібране взуття, дивні зачіски з начосами, спідниці неправильної довжини і сукні-балахони, які зовсім не прикрашали її фігуру. Звичайно ж, вона носила дорогі шуби та пальта з хутряними манжетами.

Людмила Путіна / Getty Images

Людмила Путіна / Getty Images

Найгучнішим модним провалом за всі роки її перебування на посаді першої леді Росії стало вбрання, обране для зустрічі з королевою Великої Британії Єлизаветою II. Тоді Людмила вийшла з літака в літньому пальті, довгих рукавичках і великому круглому капелюсі світлих тонів із широкими крисами та бантом. Західна преса охрестила цей образ як "вбрання шестирічної подружки нареченої" та "Алісою в країні див", ба більше, багато хто з глузуванням відзначив, що капелюх Путіної був більшим, ніж у самої королеви.

Людмила Путіна / Getty Images

Людмила Путіна / Getty Images

Також частими у її образах були шлярки, банти, квіточки, розкльошені спідниці. Вбрання темних тонів вона одягала вкрай рідко, переважно носила речі світлих відтінків.

Людмила Путіна / Getty Images

"Модою, власне кажучи, не цікавлюся. Бачу, як одягаються люди з мого оточення, і щось у цьому стилі підбираю собі. Люблю одяг виразний, оригінальний. Тканина в уяві сама складається, виникають якісь складки, коміри", — говорила Путіна про свої образи.

Після розлучення із президентом Людмила зникла з "радарів". Відомо тільки, що експерша леді вдруге одружилася з молодим бізнесменом і мешкає зараз у Франції в розкішній віллі, розташованій на узбережжі.

Людмила Путіна / Getty Images

Людмила Путіна / Associated Press

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