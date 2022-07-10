"Поводяться, як закохані": експертка пояснила, що відбувається з Кейт та Вільямом

Цього тижня Кейт та Вільям разом відвідували гру в поло, де герцог Кембриджський брав участь, а його дружина приїхала його підтримати.
Ви, напевно, вже бачили ці фото, які облетіли всі ЗМІ і на яких Кейт і Вільям таки ніжно обіймалися і цілувалися на публіці. Експерти з мови тіла роз'яснили, що відбувається між парою зараз.
Джуді Джеймс каже, що пара, схоже, закохана як ніколи, оскільки їхній роман наближається до 20-річної позначки.
"Природна та скоординована хімія герцога та герцогині Кембриджських легко проілюстрована під час цих поцілунків та інших ніжностей під час гри в поло ", — каже вона і доповнює, що парі вдається продемонструвати поцілунок, який показує публіці реальну глибину їхніх стосунків і те, як вони зазвичай поводяться, коли перебувають поза увагою публіки.
"Те, як її ноги схрещені, цей дуже дівочий жест говорить про те, що вона все ще може бути скромною, коли чоловік цілує її на публіці", — стверджує експертка у коментарі Daily Mail.
Їхня мова тіла говорить нам, що Кейт і Вільям, як і раніше, закохані, як ніколи. Це показує і останні фото, де пара йде з поля, обійнявши одне одного за талію, прямо, як люди, які зустрілися на першому побаченні.
"Їхній зоровий контакт, коли вони наближаються до поцілунку. Цей рівень близького зорового контакту показує дуже люблячі стосунки. Погляд Кейт навіть переміщається до губ Вільяма, що є кокетливим жестом", — каже експертка. "А щойно поцілунок закінчився, вони затримуються в більш інтимній і ніжній позі, а не швидко розриваються. Це ще один натяк на те, що вони дуже тактильні наодинці і пом'якшують це на публіці".
Помітно також, що пара дуже синхронізована в рухах, що каже нам знову ж таки про дуже близькі стосунки між ними.
Нагадаємо, вчора герцогиня Кембриджська відвідала Вімблдонський турнір, а сьогодні приїде туди разом із Вільямом.
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