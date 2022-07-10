"Поводяться, як закохані": експертка пояснила, що відбувається з Кейт та Вільямом

Цього тижня Кейт та Вільям разом відвідували гру в поло, де герцог Кембриджський брав участь, а його дружина приїхала його підтримати.

Ви, напевно, вже бачили ці фото, які облетіли всі ЗМІ і на яких Кейт і Вільям таки ніжно обіймалися і цілувалися на публіці. Експерти з мови тіла роз'яснили, що відбувається між парою зараз.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Джуді Джеймс каже, що пара, схоже, закохана як ніколи, оскільки їхній роман наближається до 20-річної позначки.

"Природна та скоординована хімія герцога та герцогині Кембриджських легко проілюстрована під час цих поцілунків та інших ніжностей під час гри в поло ", — каже вона і доповнює, що парі вдається продемонструвати поцілунок, який показує публіці реальну глибину їхніх стосунків і те, як вони зазвичай поводяться, коли перебувають поза увагою публіки.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

"Те, як її ноги схрещені, цей дуже дівочий жест говорить про те, що вона все ще може бути скромною, коли чоловік цілує її на публіці", — стверджує експертка у коментарі Daily Mail.

Їхня мова тіла говорить нам, що Кейт і Вільям, як і раніше, закохані, як ніколи. Це показує і останні фото, де пара йде з поля, обійнявши одне одного за талію, прямо, як люди, які зустрілися на першому побаченні.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

"Їхній зоровий контакт, коли вони наближаються до поцілунку. Цей рівень близького зорового контакту показує дуже люблячі стосунки. Погляд Кейт навіть переміщається до губ Вільяма, що є кокетливим жестом", — каже експертка. "А щойно поцілунок закінчився, вони затримуються в більш інтимній і ніжній позі, а не швидко розриваються. Це ще один натяк на те, що вони дуже тактильні наодинці і пом'якшують це на публіці".

Помітно також, що пара дуже синхронізована в рухах, що каже нам знову ж таки про дуже близькі стосунки між ними.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вчора герцогиня Кембриджська відвідала Вімблдонський турнір, а сьогодні приїде туди разом із Вільямом.

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