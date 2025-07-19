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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
2 хв

Поводилися як молодята: Дональд Трамп публічно поцілував дружину Меланію

Трампи стали часто виявляти почуття одне до одного, але для цього є причина.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дональд Трамп і Меланія Трамп

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп одружені вже понад 20 років, але на публіці ведуть себе зазвичай дуже стримано. Під час першого президентського терміну політика ходило багато чуток про розлучення пари, проте вони все ще разом і, ймовірно, щоб уникнути подібних пліток вирішили проявляти почуття публічно. Тепер пара — 79-річний Дональд і 55-річна Меланія — ходять тримавшись за руки і навіть цілуються. Лише цього місяця їх двічі фотографували за проявом почуттів.

Перше фото було зроблено на День незалежності США — на балконі Білого дому Трамп поцілував дружину кілька разів.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Getty Images

За словами експерта з мови тіла, така поведінка — нова стратегія президента.

«Її усмішка, звернена до натовпу зверху вниз, і його більш сором’язлива усмішка роблять їх тут майже як молодят. Це новий елемент бренду Трампа, і той прийом, який він отримав, припускає, що, можливо, на нас чекає ще більше випадків публічного спілкування».

Потім подружжя дивилося святковий феєрверк обійнявшись.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Getty Images

Ще одне фото поцілунку було зроблено фотографами під час футболу. Пара відвідала фінальний матч клубного чемпіонату світу з футболу між ФК «Челсі» та «Парі Сен-Жермен». Трамп поцілував дружину в щоку.

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Getty Images

Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Getty Images

Нагадаємо, що також пара поцілувалася в день другої інавгурації Трампа, проте той момент став мемом через капелюшок Меланії, який трохи завадив чоловікові дотягнутися до щоки дружини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
363
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