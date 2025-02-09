Повсякденний лук герцогині: Меган Маркл носить толстовку з вишитими іменами своїх дітей

Меган Маркл часто носить речі або аксесуари, які відображають її безмежну любов до її дітей – дочки Лілі та сина Арчі.

Нещодавно герцогиня Сассекська поділилася у своєму Instagram, який завела у січні 2025 року, милим роликом, у якому розповіла про те, як допомогла 15-річній дівчинці після руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі. Шанувальники звернули увагу на одяг Меган.

У ролику герцогиня Сассекська з'явилася у синіх джинсах та чорному светрі з круглим вирізом, на горловині якого білими курсивними літерами були написані імена її дітей – Арчі та Лілібет.

Це светр бренду Club Chainstitch з Чикаго, який продає персоналізований одяг, пошитий на старовинній вишивальній машині ланцюгового стібка, пише express.co.uk.

На своєму веб-сайті бренд повідомив: "Наша толстовка, що продається найбільше, чорного кольору, персоналізована спеціально для вас! Виготовлена з дуже зручної бавовни кільцевого прядіння з написом у вінтажному стилі тамбурним швом на ваш вибір. Ідеальний затишний подарунок для себе або коханої людини".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

А після відео Меган бренд опублікував на своїй сторінці в Instagram історію, в якій просто написав "Ух ти!" після того, як герцогиня одягла один із його виробів.

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