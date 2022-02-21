Повторила аутфіт: Юлія Тимошенко витупила у парламенті у твідовій сукні зі шкіряними акцентами

Повторила аутфіт: Юлія Тимошенко витупила у парламенті у твідовій сукні зі шкіряними акцентами

Політикиня дбайливо ставиться до речей і легко носить одне і те ж вбрання кілька разів.

Юлія Тимошенко сьогодні, 21 лютого, з'явилася у стінах парламенту у вбранні, в якому ми її вже неодноразово бачили.

На нардепці була темна твідова обтисла сукня з акцентними чорними шкіряними вставками по боках, на руках, комірі і нагрудних кишенях. Вбрання також прикрашали декоративні ґудзики.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Володимирівна зробила свою улюблену зачіску – низький хвіст із начосом і випущеними спереду пасмами. Лук політикиня доповнила ніжним макіяжем і оптичними окулярами у темній оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

У цьому образі пані Тимошенко з'являлася у Верховній Раді у жовтні і грудні минулого року.

Юлія Тимошенко у грудні 2021 року/Скрин відео

Нагадаємо, а в ефірі політичному токшоу "Право на владу" на каналі "1+1" Юлія Володимирівна постала у білій сорочці з блискавкою та сірій спідниці-олівці. Вбрання вона доповнила чоботами на високій платформі і підборах.

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