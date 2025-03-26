Повторила лук: королева Летиція зустрілася зі школярами у Кабо-Верде

Сьогодні Летиція побувала у середній школі Regina Silva. Королева здійснює триденну поїздку до Кабо-Верде, щоб відвідати різні проєкти, з якими співпрацює Іспанія.

Сьогодні Її Величність знову була одягнена у білу сорочку, на ній також були штани кольору гакі з накладними кишенями та червоний жилет. Летиція зібрала волосся у високий хвіст, одягла сережки-цвяшки у вуха, а в неї на пальці виблискувала улюблена каблучка Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У перший день її візиту до країни королева з'явилася на публіці практично в ідентичному образі, одягнувши сорочку та штани кольору гакі і червоний жилет.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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