Повторила образ 21-річної давнини: королева Йорданії Ранія красиво вшанувала пам'ять Єлизавети II

Королева Йорданії, дружина короля Абдалли II Ранія аль-Абдалла, любить мати гарний вигляд та робити акценти на одязі. Раніше ми вже розповідали, як 2009 року, на 10-ту річницю правління чоловіка, вона одягла свою культову коронаційну сукню від дизайнера Елі Сааба. Таким чином, королева нагадала про найважливіший день у своєму житті і показала, що зовсім не змінилася, як і її сукня, яку вона зберігала багато років.

Через роки після того Ранія відвідала церемонію прощання з королевою Єлизаветою II. Своїм вбранням королева Йорданії красиво вшанувала пам'ять британської монархині, адже вперше одягала цю саму сукню і плащ 21 рік тому, коли вперше відвідала Лондон як королева і особисто зустрілася з Єлизаветою.

Вбрання складалося чи то з сукні, чи то з шовкової блузи з гарною рюшею, поверх якої королева одягла пальто з широким поясом.

Королева Ранія, Абдалла II, королева Єлизавета II, принц Філіп / Фото: Getty Images

2001 року образ Ранія доповнила сережками та туфлями-човниками, а волосся зібрала в лаконічну зачіску. Тоді вона і Абдалла II відвідували Велику Британію з чотириденним візитом.

Королева Ранія, Абдалла II, королева Єлизавета II, принц Філіп / Фото: Getty Images

На похорон Єлизавети II 19 вересня Ранія доповнила образ аксесуарами. Цього разу на ній були туфлі в стилі Мері Джейн від бренду Jennifer Chamandi, капелюшок із вуаллю та клатч із брошкою від Manolo Blahnik.

Королева Ранія з чоловіком / Фото: Getty Images

Королева Ранія з чоловіком / Фото: Getty Images

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