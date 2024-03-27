Повторила образ 28-річної давності: принцеса Анна на заході в Шотландії

Вибух Boeing 747 над Локербі – велика авіаційна катастрофа внаслідок теракту, що сталася 21 грудня 1988 року. Авіалайнер Boeing 747-121 авіакомпанії Pan American здійснював плановий міжконтинентальний рейс PA103 за маршрутом Франкфурт-на-Майні–Лондон–Нью-Йорк–Детройт, але за 58 хвилин після вильоту з Лондона в його вантажному відсіку в носовій частині стався вибух, який знищив літак. Уламки лайнера впали на місто Локербі в Шотландії.

В цій катастрофі загинуло 270 людей, які перебували на борту лайнера.

"До Меморіалу авіакатастрофи в Локербі та Саду пам'яті королівська принцеса поклала вінок на честь 35-річчя катастрофи. Її Королівська Високість також відвідала нещодавно відреставрований Центр для відвідувачів Dryfesdale Lodge, який служить меморіальним центром загиблим під час вибуху рейсу 103 компанії Pan Am", – зазначили під знімками Її Високості, опублікованими на сторінці королівської родини в Instagram.

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На заході принцеса Анна з'явилася в зеленому пальті з твіду з оксамитовим коміром. До речі, це пальто Анна вже одягала 1996 року і теж у Шотландії, коли разом з матір'ю королевою Єлизаветою II вони поклали вінок до входу до початкової школи Данблейна, де 13 березня 1996 року озброєний чоловік застрелив 16 дітей і вчителя.

Сестра короля Чарльза не вперше демонструє, що дбає про екологію та навколишнє середовище і часто дістає зі свого гардеробу вбрання, яке носила багато років тому. Раніше в одному з таких принцеса з'явилася на фестивалі у Челтнемі.

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