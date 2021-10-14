Повторила образ: Джилл Байден з'явилася на публіці в улюбленому максісукні

Цю сукню вона одягала вже кілька разів, але завжди поєднує її з новими аксесуарами.

У першої леді США Джилл Байден в середу, 13 жовтня, був дуже насичений день, адже вона відвідала одразу кілька місць, серед яких був навчальний центр для дітей в Аллентаун, штат Пенсільванія і Інститут Артуро Веласкеса в Чикаго.

Джилл Байден / Associated Press

Для своїх ділових виходів перша леді вибрала улюблену темно-синю сукню в квітковий принт від бренду Oscar de la Renta. Це вбрання довге і з рукавами фасону "єпископ". Джилл Байден доповнила його червоним поясом, кількома золотими прикрасами і синіми туфлями-човниками.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Але перша поява першої леді в цій сукні сталася на обкладинці серпневого номера американського журналу Vogue. Знімки з фотосету опублікували на офіційній сторінці журналу в Instagram.

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