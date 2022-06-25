Повторила образ: герцогиня Корнуольська з'явилася на світській вечері в елегантній довгій сукні

Минулого тижня принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська прилетіли до Руанди. У цій африканській країні принц Уельський представляє королеву на зустрічі глав урядів Співдружності.

Учора, 24 червня, Чарльз і Камілла відвідали світську вечерю в готелі Marriott, де також побували глави урядів Співдружності. Майбутня королева-консорт вибрала для свого виходу елегантну темно-синю сукню А-силуету з мереживними рукавами. Це вбрання герцогиня доповнила бежевими туфлями, клатчем та сережками з діамантами. Волосся Камілли було укладено в її улюблену зачіску.

Герцогиня Корнуольська Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Також варто відзначити й інші прикраси дружини Чарльза. Перша прикраса на сукні – королівський сімейний орден королеви Єлизавети II у вигляді банта та зображенням монархині. Він присуджується королевою на знак особистої поваги жінкам-членам королівської сім'ї. Зазвичай жінки одягають його на державні банкети та інші офіційні заходи, що вимагають носити нагороди та відзнаки.

Друга прикраса на сукні Камілли – діамантова зірка короля Георга VI. Ймовірно, це прикраса, яка була створена для батька Єлизавети II із 399 діамантів, подарованих йому в Південній Африці. Після смерті короля прикрасу іноді носила його дружина, а потім вона перейшла до Єлизавети II. Схоже, королева позичила цю прикрасу Каміллі.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Фото: Getty Images

Але це ще не всі цікаві подробиці образу герцогині Корнуольської. Синя сукня, яку вона обрала, не новинка у її гардеробі. Нещодавно в цьому вбранні дружина Чарльза знялася для Vogue. Фотосесія проводилася з нагоди дня народження Камілли.

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