Повторила образ і одягла брошку матері: королева Єлизавета відсвяткувала офіційний день народження

Для заходу її Величність вибрала особливу прикрасу в стилі ардеко.

У кожну другу суботу червня у Великій Британії святкують офіційний день народження королеви. Свято супроводжується урочистим військовим парадом Trooping the Colour. Ця грандіозна церемонія демонструє відданість традиціям і військову міць.

Королева Єлизавета II / Associated Press

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Королева відвідувала Trooping the Colour щороку свого правління, за винятком 1955-го, коли захід було скасовано через страйк залізничників у країні. Раніше королева з'являлася на заході верхи на коні і у військовій формі, але від 1987 року приїжджає у кареті. Через пандемію коронавірусу захід трохи змінили і публіки на ньому, окрім кількох членів королівської сім'ї, не було.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Цього року Її Величність вирішила вибрати для урочистої церемонії вбрання, в якому з'являлася на відкритті парламенту в травні. Вона одягла сіро-блакитну атласну сукню з жовтими квітами, яку також одягала на 99-річчя принца Філіпа, і блакитне пальто з квітковою вишивкою на горловині. Доповнили образ капелюшок, білі рукавички, чорні туфлі на низьких підборах і сумка її улюбленої моделі від британського бренду Launer.

Королева Єлизавета II / Associated Press

З прикрас Її Величність віддала перевагу перлинним сережкам, намисту, а також особливій брошці у стилі ардеко з діамантами і аквамаринами. Раніше ця брошка належала матері Єлизавети II, Єлизаветі Боуз-Лайон, яка придбала її приблизно у 1930-х роках і з'являлася в ній до кінця 1950-х. Мабуть, пізніше вона її не одягала, оскільки прикраса трохи вийшла з моди.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Після смерті матері Єлизавета успадкувала її прикраси, і ця брошка стала однією з улюблених прикрас монархині, в якій вона часто з'являється, щоб вшанувати пам'ять.

Ось кілька фото, на яких Єлизаветі Боуз-Лайон позує у цій прикрасі:

Королева Єлизавета II, герцог Единбурзький, принцеса Анна і королева-мати на балконі Букінгемського палацу. Парад проводиться на честь офіційного дня народження королеви. / Getty Images

Королева-мати відвідує школу Coborn для дівчаток в Лондоні на честь 250-річчя заснування. 15 березня 1951 року / Getty Images

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Прикраси королеви Єлизавети II (16 фото)

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