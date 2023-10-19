Повторила образ і одягла особливу тіару Єлизавети II: королева Камілла з чоловіком Чарльзом на прийомі

Король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідали вчора прийом на честь цивільних установ Лондона.

Це традиційний захід, який новий монарх повинен відвідати в перший рік після своєї коронації.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Вчора королівське подружжя відвідало вечерю в маєтку Mansion House, щоб відзначити роботу цивільних установ лондонського Сіті та ліврейних компаній, стародавніх та сучасних торгових гільдій міста.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

76-річна Камілла була в сукні від Брюса Олдфілда, дизайнера, який пошив для неї її коронаційне вбрання, в руках тримала срібний клатч, і вперше одягла тіару "Дівчат Великої Британії та Ірландії". Ця тіара була весільний подарунок від "Дівчат Великої Британії та Ірландії" герцогині Йоркській, згодом королеві Марії, 1893 року. Марія Текська згодом подарувала цю тіару своїй онуці королеві Єлизаветі II, коли та вийшла заміж за принца Філіпа перед вступом на престол.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Єлизавета носила тіару протягом усього свого історичного 70-річного правління, а тепер доступ до королівської скарбниці належить Каміллі. Як згадує People королева Єлизавета II навіть ласкаво називала аксесуар "бабусиною тіарою", згадуючи, хто подарував їй родинну реліквію.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Хоча спочатку тіара була прикрашена перлами, королева Марія змінила її, доповнивши діамантами. А перли були використані в її тіарі "Любовний вузол", улюбленій тіарі принцеси Уельської Кетрін. Також тіару можна носити, як намисто.

Королева Єлизавета II у тіарі "Дівчат Великобританії та Ірландії" / Фото: Getty Images

Також Камілла одягла блискучі намисто та браслет своєї свекрухи, які покійна монархиня отримала у подарунок на 21-й день народження.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше в цій самій сукні королева Камілла з'явилася на прийомі під час візиту до Німеччини, але тоді доповнила образ іншими прикрасами та тіарою — однією з найулюбленіших тіар королеви Камілли — "Гревілл" (The Greville Tiara).

Читайте також: