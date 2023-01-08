Повторила образ: іспанська королева Летиція одягла сукню, яка у її гардеробі від 2013 року

Попри те, що сукні вже 10 років, вона у чудовому стані і гарно сидить по фігурі королеви.

Представники королівських сімей — публічні люди, тому дуже часто з'являються на різних заходах, особливо державних. Найчастіше вбрання королеви і принцеси намагаються підбирати відносно лаконічні, без написів, глибоких декольте і ті, що добре сидять по фігурі.

Гарним смаком у цьому плані відзначилася іспанська королева Летиція, а також і своєю ощадливістю, адже вже неодноразово була помічена у вбраннях, які одягала раніше.

Днями, під час щорічного урочистого заходу Pascua Militar 2023 (військовий Великдень), також відомого як новорічний військовий парад, Її Величність королева Летиція вийшла на публіку в розкішній довгій сукні винного відтінку від бренду Felipe Varela. Вбрання було приталеним, мало довгі рукави і прикрашене мереживом.

Королева Летиція та король Філіп у 2023 році / Фото: Getty Images

Однак сукня зовсім не нова і Летиція одягала її вже неодноразово. Вперше вона з'явилася у цьому вбранні 2013 року на щорічному прийомі послів іноземних держав у Королівському палаці, тоді вона ще була у статусі принцеси.

Королева Летиція та король Філіп у 2013 році / Фото: Getty Images

Ще раз цю гарну сукню вона одягла 2017 року, теж на прийомі для іноземних послів у Королівському палаці.

Королева Летиція та король Філіп у 2017 році / Фото: Getty Images

Читайте також: